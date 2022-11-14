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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة المالية: 37.5 مليار جنيه أقساطا تأمينية خلال الـ8 أشهر الأولى لـ2022

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن نمو أقساط قطاع التأمين بمعدل 13.7% خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الجاري "يناير- أغسطس 2022" ،على أساس سنوي.

وأوضح تقرير الرقابة المالية فى تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية إلى أن الأقساط التأمينية بلغت  37.5مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى اغسطس 2022  مقابل 32.9مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق بنمو 13.7%.

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وذكر تقرير الرقابة المالية ، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات بلغت 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير -أغسطس 2022، مقابل 13.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير- أغسطس 2021، بإرتفاع قدره9.2%.


وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية قيمة الأقساط المحصلة  لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال والتى سجلت 22.3مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس، مقارنة 19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 17%.


أقساط التأمين التجاري 

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية إلى أن قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري بلغت 31.6مليار جنيه خلال ال8 أشهر الاولى من 2022، مقابل 30 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإرتفاع 5.2%.

وذكر تقرير هيئة الرقابة المالية أن شركات التأمين التكافلي حصلت أقساط بقيمة 5.8 مليار جنيه خلال يناير-أغسطس 2022، مقابل 2.9مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 101.6%.

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