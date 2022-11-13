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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع رفع تجمعات مياه الأمطار من الطريق الدولى

سحب مياه الأمطار
سحب مياه الأمطار بشوارع مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود ازالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولى الساحلى مطروح إسكندرية، ومطروح السلوم، الضبعة و سيدى الرحمن  وذلك بعد تعرض  بعض مدن محافظة مطروح  اليوم  الأحد لسقوط  امطار  غزيرة وحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية .

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وأكد محافظ مطروح  استمرار جهود مراكز ومدن المحافظة لإزالة مياه الأمطار مع تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا بالتنسيق فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والحماية المدنية مع كافة الجهات المختصة لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها .


كما أعطى المحافظ توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة حالة عدم  الاستقرار  مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار ناتجة عن سقوط كميات الأمطار أو سوء الأحوال الجوية .

سحب مياه الأمطار بشوارع مطروح
سحب مياه الأمطار بشوارع مطروح
سحب مياه الأمطار بشوارع مطروح
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