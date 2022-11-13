برونزية.. مصر تحصد أول ميدالية في تاريخها ببطولة العالم للسامبو

فاز المنتخب الوطني للسامبو بميدالية برونزية خلال منافسات بطولة العالم التي أقيمت في قرغيزستان خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من 50 دولة.

وحصد خالد فزاع لاعب المنتخب الوطني للسامبو الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام بطل قرغيزستان في وزن 98 كجم في منافسات سامبوا كومباكت بعد تعرضه لظلم تحكيمي وحصل البطل أحمد عبد الباسط المركز الخامس في وزن 79 سامبوا كومباكت.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن الميدالية البرونزية التي حصدتها مصر هي الوحيدة لقارة أفريقيا في بطولة العالم حيث لم تنجح أي دولة في القارة السمراء في حصد أي ميدالية خلال منافسات بطولة العالم للسامبو.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الشكر إلى عناصر المنتخب الوطني للسامبو بعد ظهورهم بمستوى مشرف خلال منافسات البطولة الأمر الذي أكسبهم احترام الدول المشاركة مشيدا بمدى التطور الذي ظهر عليه اللاعبين المصريين خلال المنافسات القارية والدولية التي ضمت أقوى الدول في مجال رياضة السامبو.

وأشاد دليل الصقلي رئيس الاتحاد الأفريقي للسامبو بالانجاز المصري بعد تحقيق الميدالية الإفريقية الوحيدة في منافسات بطولة العالم.

وشاركت مصر في بطولة العالم للسامبو بـ 7 لاعبين وهم ثلاثة لاعبين في أسلوب سبورتيف وهم عبدالرحمن الدمراني في وزن 71 كج، محمد جبر في وزن 98 كج، حسن هندي في وزن 88 كج، وفي أسلوب كومباكت شاركت مصر بثلاثة لاعبين وهم سيف محسن في وزن 71 كج، أحمد عبد الباسط في وزن 79، خالد فزاع في وزن +98 كج، ومن فريق السيدات تشارك سماح عبد اللطيف في وزن 72 كج.

وتتكون بعثة مصر من كل من كابتن مريم يحيى مدير البعثة ومدرب البنات، ورئيس لجنة السامبوا في الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وتولي إعداد المنتخب الوطني كابتن محمد غريب للسامبوا كومباكت، وكابتن تامر حسين للسامبوا سبورتيف، ويترأس الوفد كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

ويعد السامبو أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتترأس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيى.