عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برونزية.. مصر تحصد أول ميدالية في تاريخها ببطولة العالم للسامبو

صدى البلد

فاز المنتخب الوطني للسامبو بميدالية برونزية خلال منافسات بطولة العالم التي أقيمت في قرغيزستان خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من اللاعبين من 50 دولة.

وحصد خالد فزاع لاعب المنتخب الوطني للسامبو الميدالية البرونزية بعد الخسارة أمام بطل قرغيزستان في وزن 98 كجم في منافسات سامبوا كومباكت بعد تعرضه لظلم تحكيمي وحصل البطل أحمد عبد الباسط المركز الخامس في وزن 79 سامبوا كومباكت.

وقال محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن الميدالية البرونزية التي حصدتها مصر هي الوحيدة لقارة أفريقيا في بطولة العالم حيث لم تنجح أي دولة في القارة السمراء في حصد أي ميدالية خلال منافسات بطولة العالم للسامبو.

وقدم رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج الشكر إلى عناصر المنتخب الوطني للسامبو بعد ظهورهم بمستوى مشرف خلال منافسات البطولة الأمر الذي أكسبهم احترام الدول المشاركة مشيدا بمدى التطور الذي ظهر عليه اللاعبين المصريين خلال المنافسات القارية والدولية التي ضمت أقوى الدول في مجال رياضة السامبو.

وأشاد دليل الصقلي رئيس الاتحاد الأفريقي للسامبو بالانجاز المصري بعد تحقيق الميدالية الإفريقية الوحيدة في منافسات بطولة العالم.

وشاركت مصر في بطولة العالم للسامبو بـ  7 لاعبين وهم ثلاثة لاعبين في أسلوب سبورتيف وهم عبدالرحمن الدمراني في وزن 71 كج، محمد جبر في وزن 98 كج، حسن هندي في وزن 88 كج، وفي أسلوب كومباكت شاركت مصر بثلاثة لاعبين وهم سيف محسن في وزن 71 كج، أحمد عبد الباسط في وزن 79، خالد فزاع في وزن +98 كج، ومن فريق السيدات تشارك سماح عبد اللطيف في وزن 72 كج.

وتتكون بعثة مصر من كل من كابتن مريم يحيى مدير البعثة ومدرب البنات، ورئيس لجنة السامبوا في الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، وتولي إعداد المنتخب الوطني كابتن محمد غريب للسامبوا كومباكت، وكابتن تامر حسين للسامبوا سبورتيف، ويترأس الوفد كابتن محمد صبيح رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج.

ويعد السامبو أحد لجان الاتحاد المصري للكيك بوكسينج وتترأس اللجنة العليا للسامبو كابتن مريم يحيى.

المنتخب الوطني للسامبو بطولة العالم ا خالد فزاع رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج المنتخب الوطني الاتحاد الأفريقي للسامبو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذعر رهيب.. تعليق غير متوقع من أحمد موسى على انفجار تركيا

فيديو صادم.. حسين فهمي يحرج بوسي شلبي: مش هتصور معاكي بالفستان ده

قرار عاجل من التعليم بشأن توزيع الوجبات المدرسية

يرتدي الحلق.. ظهور صادم لـ عمرو دياب من حفل زفاف في تركيا

شوبير يكشف 4 أسماء على لائحة الاستغناء في الأهلي بقرار من كولر

ألقت نفسها من الرابع.. سر إنهاء عروس حياتها بعد 4 أيام زواج

إصابة العشرات في انفجار ضخم وسط إسطنبول | شاهد

استمرار التراجع في أسعار البيض.. اعرف سعر الكرتونة

ترشيحاتنا

الإعلامية جاسمين طه تقدم الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة

بورصة السيارات | ارتفاع 30 ألف جنيه في أسعار سوزوكي سويفت

راح ياكل زلابيا .. محي إسماعيل يثير الجدل ويختفي من على ريد كاربت مهرجان القاهرة.. صور

سميحة أيوب تكشف أول لقاء لها مع زوجها | فيديو

مايان السيد تثير الجدل بفستان جرئ على السجادة الحمراء

إعادة الحركة المرورية علي الطريق الزراعي بعد تصادم 3سيارات نصف نقل ببنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر.. شيري عادل تتألق مع زوجها في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

أروى جودة بـ وشاح.. أغرب إطلالة على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي

أنا بحب أخد زمن الناس ..وفاة عم وجدي أشهر ممثلي الإعلانات

أحرجها حسين فهمي.. تفاصيل إطلالة بوسي شلبي الجريئة في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

من حقي أدخل.. هند عاكف تثير أزمة في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل

انفجار ميدان تقسيم.. تركيا تفرض حظر النشر وتفتح تحقيق موسع| فيديو

محطات غيرت حياة سامي فهمي.. فيديوجراف

لا استطيع حمل زجاجة المياه.. اليوتيوبر إيمان صبحي تعلن إصابتها بمرض مزمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ