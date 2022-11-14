شركات قطاع الأعمال العام تستحوذ على الأقساط التأمينية خلال 8 أشهر

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن استحواذ شركتى مصر لتأمينات الحياة و مصر للتأمين التابعين لمجموعة مصر القابضة للتأمين أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام على النسبة الأكبر من سوق التأمين خلال الفترة من يناير -أغسطس2022 بنحو 29.3% باجمالى أقساط تأمينية محصلة حوالى 11 مليار جنيه .

شركات قطاع الأعمال العام

وأوضح تقرير الرقابة المالية فى تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية تصدر شركة مصر لتأمينات الحياة المركز الاول بنسبة 15.74% ونحو 5.9 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال ال 8 أشهر الأولي من العام الجاري 2022.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية الى شركة مصر للتأمين فى المركز الثانى بنسبة 13.64% ونحو 5.11 مليار جنيه أقساط تأمينية.

بلغت الأقساط التأمينية نحو 37.5مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى اغسطي 2022 مقابل 32.9مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق بنمو 13.7%.

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير -أغسطس 2022، مقابل 13.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير- أغسطس 2021، بإرتفاع قدره9.2%.



وسجلت قيمة الأقساط المحصلة لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 22.3مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس، مقارنة 19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 17%.





ووصلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري 31.6مليار جنيه خلال ال8 أشهر الاولى من 2022، مقابل 30 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإرتفاع 5.2%.

التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 5.8 مليار جنيه خلال يناير-أغسطس 2022، مقابل 2.9مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 101.6%.