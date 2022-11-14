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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركات قطاع الأعمال العام تستحوذ على الأقساط التأمينية خلال 8 أشهر

الرقابة المالية
الرقابة المالية

كشف تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن استحواذ شركتى مصر لتأمينات الحياة و مصر للتأمين التابعين لمجموعة مصر القابضة للتأمين أحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام على النسبة الأكبر من سوق التأمين خلال الفترة من يناير -أغسطس2022 بنحو 29.3% باجمالى أقساط تأمينية محصلة حوالى 11 مليار جنيه .

شركات قطاع الأعمال العام 

وأوضح تقرير الرقابة المالية فى تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية تصدر شركة مصر لتأمينات الحياة المركز الاول بنسبة 15.74% ونحو 5.9 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال ال 8 أشهر الأولي من العام الجاري 2022.

وأشار تقرير هيئة الرقابة المالية الى شركة مصر للتأمين  فى المركز الثانى بنسبة 13.64% ونحو 5.11 مليار جنيه أقساط تأمينية.

 

 بلغت الأقساط التأمينية نحو  37.5مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى اغسطي 2022  مقابل 32.9مليار جنيه خلال نفس الفترة فى العام السابق بنمو 13.7%.

بلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 15 مليار جنيه خلال الفترة من يناير -أغسطس 2022، مقابل 13.8 مليار جنيه خلال الفترة يناير- أغسطس 2021، بإرتفاع قدره9.2%.


وسجلت قيمة الأقساط المحصلة  لشركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 22.3مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس، مقارنة 19 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 17%.

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قرار في الرقابة المالية بشأن صرف الأرباح وعمليات الإيداع

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مصر لتأمينات الحياة تحقق صافي ربح 1.8 مليار جنيه العام المالي الماضي


 

ووصلت قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري 31.6مليار جنيه خلال ال8 أشهر الاولى من 2022، مقابل 30 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، بإرتفاع 5.2%.

التأمين التكافلي

وحصلت شركات التأمين التكافلي أقساط تأمينية بقيمة 5.8 مليار جنيه خلال يناير-أغسطس 2022، مقابل 2.9مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2021، بإرتفاع 101.6%.

قطاع الاعمال العام شركات قطاع الأعمال العام الرقابة المالية الانشطة المالية غير المصرفية سوق التأمين الأقساط التأمينية التامين

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