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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى سارة في إبريل القادم.. هذا ما سيحدث للدولار في مصر

صدى البلد

شهدت العملة الصعبة “ الدولار” خلال الفترة القليلة الماضية ارتفاعًا كبيرًا مقابل الجنيه المصري، ما أثار حالة من التوتر بين المواطنين، عن مستقبله خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف.

 

العديد من التسائلات التي دارت في خاطر الكثير من المواطنين عن مستقبل الدولار في مصر، ومؤشر الجنيه، فماذا سيحدث للدولار في إبريل القادم؟.

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ماذا سيحدث للدولار في مصر إبريل القادم؟

أوضح الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أن رفع سعر الفائدة إلى 3% في مارس يعتبر تعويضًا عن أزمة فترة جائحة كورورنا، منوهًا عن أن هناك شح دولاري منذ شهر إبريل الماضي، ما دفع التجار لرفع الأسعار.

توقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي أن يكون هناك إجراءات للبنك المركزي في شهر ابريل القادم، موضحًا في إحدى المداخلات التليفزيونية “ اعتبارًا من إبريل المقبل سنشهد تراجع في معدلات التضخم، وفي نفس الفترة سيستقر سعر الدولار أي في إبريل 2023، وهي دورة طبيعية للتضخم في أي دولة تقوم بإصلاح اقتصادي، وأن معدل الفائدة على العقارات في أمريكا ارتفعت من 3% بداية العام إلى 7%”.

الأخضر يتراجع لأول مرة منذ شهور 

لأول مرة منذ شهور هبط سعر الدولار، على المستوى العالمي بشكل قوي، اليوم الأحد، حيث هبط الدولار بقوة لأول مرة منذ شهور بنسبة 1.70% بعد هبوط 2.45 الجمعة الماضية، وفقًا لمؤشر الدولار الرئيسي DXZ والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 

سجل الدولار على المستوى المحلي في مصر، ثباتًا مقابل الجنيه المصري، في معظم البنوك العاملة في مصر، بعد أن ارتفعت الورقة الخضراء عدة مرات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 24.44 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري.

استقر سعر الدولار أما الجنيه عند 24.36 جنيه للشراء، و 24.44 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بينما سجل في البنك الأهلي اليوم 24.34 جنيه للشراء و 24.39 جنيه للبيع.

سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي المصري ليصبح 24.34 جنيه، فيما سجل في بنك قناة السويس 24.45 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 24.34 جنيه للشراء.

وفي البنوك الخاصة سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.39 جنيه للشراء، و24.44 جنيه للبيع، ووصلت العملة الخضراء في البنك العربي الإفريقي سجل الدولار 24.36 جنيه للشراء، و 24.43 جنيه للبيع.

ماذا سيحدث للدولار في مصر إبريل القادم رفع سعر الفائدة الخبير الاقتصادي هاني جنينة سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

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