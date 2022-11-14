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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مركز أورام الفيوم: «100 مليون صحة» نقطة فاصلة بين المواطن وفيروس c

الدكتور صلاح أبو
الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مركز أورام الفيوم

قال الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس إدارة مركز أورام الفيوم، إن  المبادرة الرئاسية  100 مليون صحة كانت نقطة فاصلة للعلاقة ما بين المواطن المصرى وفيروس  c. و B ، كذلك مبادرة صحة الأم  هى صحة مصر ، وكان لمركز أورام الفيوم السبق  فى تولي هذه المبادرة لسيدات محافظة الفيوم ، من خلال مركز أورام  الفيوم ، حيث تم توقيع الكشف الطبى  على أورام الثدى  ، وتم علاج جميع الحالات التى تم اكتشافها مصابة .

وأضاف أبو طالب في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»  أن مركز أورام الفيوم أجدد مؤسسات الصحة على مستوى محافظات مصر التي تلقى الدعم الرئاسي على مستوى الدولة ، والتي تقدم  خدمة علاج الأورام للمرضى بالمجان والبعض بأجور زهيدة .

 

 تعاقدنا مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتقديم خدمة علاج المرضى

وأضاف رئيس مركز الأورام ، تعاقدنا مع الهيئة العامة للتأمين الصحى لتقديم خدمة علاج المرضى  على نفقة التأمين الصحى ، وتم إبرام بروتوكول تعاون بين مركز أورام الفيوم و المجالس الطبية المتخصصة  على العلاج الإشعاعى والكيميائى ومنظومة الكشف المبكر للأورام التي أصبحت متاحة  لجميع أهالى الفيوم .

وعن آخر الوحدات التى تم تشغيلها خلال العامين الماضيين، أبرزها وحدة العلاج الكيماوي، ووحدة التردد الحرارى، ووحدة الكشف المبكر على أورام الثدى "الماموجرام"، والعيادات الخارجي

وأضاف أبو طالب  أن مركز أورام الفيوم يضم  عددا من أقسام مركز الأورام، ضمت وحدتي العلاج الكيماوي، والاشعة المقطعية، والصيدلية الإكلينيكية، ووحدة التغذية العلاجية، وعدد من العيادات التخصصية، ومعمل تحاليل العيادات التخصصية لرعاية مرضى الأورام.

 

 يوجد غرفتي التخطيط الفيزيائي والتحكم

ويوجد  غرفتي التخطيط الفيزيائي والتحكم، ووحدة المعجل الخطي لجهاز العلاج الإشعاعي، وجهاز قياس كثافة العظام، والآشعة التشخيصية والصوتية، ووحدة حرق أورام الكبد، فضلاً عن التأكد من مستوى التجهيزات ووسائل الحماية والأمان للمركز، وجهاز أشعة فحص أورام الثدي «ماموجرام» ، وأن أن المركز يتردد علية يومياً من 200 إلى 250 مريضاً، فضلاً عن مشاركة المركز بالمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة الخاصة بالكشف عن سرطان الثدى للمرأة، حيث تم فحص 13 ألف سيدة من خلال المبادرة، كما يتعاون المركز مع العديد من الجهات الطبية والتعليمية كمستشفى «57357» لسرطان الأطفال، ومستشفى القصر العينى والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

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الفيوم اخبار الفيوم مركز الأورام وزير لاصحة وزارة الصحة صدى البلد المبادرة الرئاسية أورام الثدي

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