تصعيد الناشئين.. قرار جديد من مدرب الإسماعيلي قبل استئناف الدوري

عقد الإسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي، اجتماعًا مع خالد القماش مدير قطاع الناشئين بالنادي على هامش المباراة الودية للفريق التى أقيمت مساء الأحد على ملعبه بالإسماعيلية.

وكان الدراويش قد فاز على شبابه برباعية نظيفة فى ختام سلسلة مبارياته الودية استعدادًا لملاقاة فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الدوري العام.

واستهدف الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك خاصة وأن المدرب الاسباني يحرص بشكل مستمر على تصعيد المميزين تمهيدا للاعتماد على جهودهم حسب الحاجة الفنية للإسماعيلي.

وظهر محمد وجدي لاعب فريق الشباب بمستوي رائع خلال المباراة الودية مما لقي استحسان الجميع.

الإسماعيلي يفوز على شبابه في ختام تجاربه استعدادا للدوري

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على فريق الشباب مواليد 2001 بأربعة أهداف نظيفة خلال التجربة الودية التي أقيمت مساء اليوم على ملعبه بالإسماعيلية، استعدادًا لاستكمال مشواره ببطولة الدوري الممتاز.

ويحل الإسماعيلي ضيفًا على فاركو يوم 23 نوفمبر الجاري على ملعب الإسكندرية فى إطار الجولة الرابعة من عمر المسابقة المحلية.

سجل أهداف اللقاء سجلها كلاً من محمد الشامي وفراس شواط التونسي وصالح جمعة من ركلة جزاء والغاني ياو أنور.

ولعب الفريق الأول بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمي وحمدي النقاز ومحمد هاشم ومحمد نصر وعصام صبحي فى خط الدفاع ومحمد حسن ومصطفي فارس ومحمود الشبراوي وصالح جمعه ومحمد الشامي فى خط الوسط وفراس شواط فى خط الهجوم.

وشارك في الشوط الثاني من الفريق الأول كلاً من عبد الله محمد وكريم عرفات وياو أنور ومحمد عبد السميع وخالد النبريصي وعماد حمدي ومحمد خليفة ومروان حمدي وعبد القادر كوليبالي.

بينما جاء تشكيل فريق الشباب كالآتي .. محمد طارق فى حراسة المرمي ومحسن الحجف وأشرف خضر ومحمد طاهر وأحمد أشرف الأوزعة فى خط الدفاع وعبد الله السعيد ومحمود الجزار ومحمد البحيري ونادر فرج وأحمد عبد السميع فى خط الوسط ومحمد زيدان فى خط الهجوم.

وقام الجهاز الفني لشباب الدراويش بإجراء عدة تغييرات بمشاركة عبد الله جمال وعبد الله حسني وأحمد عبد الوهاب وعلاء ياسر ومحمد أكرم ومحمد وجدي ومحمد زكريا ورامي حاتم وأحمد مصطفى.

وتألق من فريق الشباب محمد وجدي الذي شارك في الشوط الثاني و قدم أداءاً جيداً لافت للنظر.

والجدير بالذكر أن هذه المباراة هي آخر سلسلة مباريات الدراويش خلال توقف المسابقة المحلية ضمن برنامجه الإعدادي قبل استئناف مسابقة الدوري العام.