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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طب عين شمس تحتفل باليوم العالمى للسكر .. الأربعاء

اليوم العالمي للسكر
اليوم العالمي للسكر

تنظم كلية الطب بجامعة عين شمس في إطار احتفالية باليوم العالمي للسكر، ماراثون للسادة اعضاء هيئه التدريس والطلاب والموظفين بالكلية والجامعة والكليات التابعة لها.

وذلك بكليه الطب يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وتحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة و الدكتور علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتورة هاله السويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئة.

 تتضمن الفاعليات قياس السكر تراكمي للمشاركين بالإضافة إلى التوعيه بمرض السكر ونمط التعايش و كيفيه الوقاية منه .

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وكان قد شاركت كلية الحقوق بجامعة عين شمس في تنظيم يوم قانون المناخ والحوكمة لعام ٢٠٢٢ بالشراكة مع جامعة كامبريدج ومبادرة قانون المناخ وحوكمته، وذلك على هامش قمة المناخ المنعقدة بشرم الشيخ.

انعقدت ٢٠ جلسة عمل تضم أربع جلسات عامة و١٦ جلسة بالتوازي بمشاركة أكثر من ١٠٠ خبير من مؤسسات قانونية وأكاديمية ودبلوماسية من جميع انحاء العالم، وحضر خلالها ما يزد عن ١٥٠٠ متابع ومشارك في الحدث القانوني التفاعلي الأهم علي هامش مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27.

بدأت الجلسة الافتتاحية في الثامنة والنصف صباحًا وأُلقيت خلالها كلمة افتتاحية نيابة عن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، واستمرت فاعليات اليوم حتى السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وللمرة الأولي منذ قيام يوم قانون المناخ والحوكمة، عُقدت جلسة كاملة بإشراف ومشاركة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، باللغة العربية، مع توفير الترجمة الإنجليزية للمشاركين الأجانب.

جامعة عين شمس كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية باليوم العالمي للسكر تتضمن الفاعليات قياس السكر تراكمي اليوم العالمي للسكر Jobs Education

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