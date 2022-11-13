رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للملكية الفكرية

أصدر الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس قرارا بتشكيل اللجنة العليا للملكية الفكرية بجامعة عين شمس.

ويتضمن لجنة للملكية الفكرية بجامعة عين شمس كالتالي : برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث نائباً وبعضوية الدكتور ياسين الشاذلي وكيل كلية الحقوق لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور منى محمد سعيد زايد بقسم الميكروبيولوجي بكلية الزراعة، الدكتور ماهر محمد شحاتة الاستاذ بقسم النبات بكلية العلوم، الدكتور محمد أحمد إبراهيم عبد العزيزالقائم بعمل رئيس قسم هندسة السيارات بكلية الهندسة، الدكتور حسام الدين محمد عبد القادر الاستاذ المساعد بقسم الاقتصاد بكلية التجارة، الدكتور جون پوشيا كمال المدرس بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة، الدكتور محمد مصطفى البحيري مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتور محمد الشيخ مدير وحدة نقل التكنولوجيا بمركز الابتكار وريادة الأعمال.

وعلى جانب آخر نظم اليوم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس المعرض الخيرى للطالبات بالتعاون مع مؤسسة لايت للاستيراد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة یوسف عميدة كلية البنات ،والدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع الدكتورة نادية ابو سالم رئيس مؤسسة لايت للأستيراد.

افتتحت اليوم الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، الدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الخيرى بكلية البنات و الذى يضم ملابس حريمى ورجالى واطفال و احذية و شنط بأسعار رمزية.

أعربت الدكتور أميرة يوسف عن سعادتها بروح الخير والتكافل فى تحقيق النفع للطلاب والعاملين و أن الهدف من المعرض هو تقديم منتجات للطالبات بجوده عاليه وأسعار رمزيه ، مشيرة إلى أن العائد من المعرض سيتم به سداد مصروفات الطالبات غير القادرات.