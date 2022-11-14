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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آثار القاهرة تعلن جداول امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول

امتحانات
امتحانات

أعلنت كلية الأثار جامعة القاهرة ، الجداول النهائية لامتحانات الميد تيرم الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

وقالت كلية الاثار ، جدول امتحانات الميد تيرم لجميع طلاب الفرقة الاولي بالشعبة العربي والشعبة الإنجليزية وبرنامج نظم المعلومات الاثرية وبرنامج الارشاد الاثري الان على الموقع الخاص بالكلية .

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كليات جامعة القاهرة تقيم حفلات تخرج لعدم لجوء الطلاب لشركات التنظيم.. والطلاب: نريد توثيق لحظة التخرج

اثار القاهرة 


أعلنت كلية الأثار جامعة القاهرة عدد من التعليمات العامة قبل بدء امتحانات الميدتيرم وهى :

  • في مواعيد المحاضرات ويتم التنسيق بين الطلاب وأستاذ المقرر لتحديد ميعاد الامتحان
  • الفرقة الأولى  تقام لها لجان كنترول وتوزيع للطلاب نظرا لكثرة أعدادهم
  • لابد أن تكون ورقة الإجابة مختومة بختم الميدتيرم
  • لابد أن يقوم الطالب بالتوقيع على كشف الحضور لإثبات حقه في الحضور
  • نوع الأسئلة الخاصة بالامتحان تكون من خلال التنسيق  بين الطلاب و استاذ المقرر
الفصل الدراسي الأول جامعة القاهرة امتحانات الميدتيرم الإرشاد الأثري امتحانات الميد تيرم جدول امتحان طلاب الفرقة الأولى الجداول النهائية

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