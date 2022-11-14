آثار القاهرة تعلن جداول امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول

أعلنت كلية الأثار جامعة القاهرة ، الجداول النهائية لامتحانات الميد تيرم الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.
وقالت كلية الاثار ، جدول امتحانات الميد تيرم لجميع طلاب الفرقة الاولي بالشعبة العربي والشعبة الإنجليزية وبرنامج نظم المعلومات الاثرية وبرنامج الارشاد الاثري الان على الموقع الخاص بالكلية .
اثار القاهرة
أعلنت كلية الأثار جامعة القاهرة عدد من التعليمات العامة قبل بدء امتحانات الميدتيرم وهى :
- في مواعيد المحاضرات ويتم التنسيق بين الطلاب وأستاذ المقرر لتحديد ميعاد الامتحان
- الفرقة الأولى تقام لها لجان كنترول وتوزيع للطلاب نظرا لكثرة أعدادهم
- لابد أن تكون ورقة الإجابة مختومة بختم الميدتيرم
- لابد أن يقوم الطالب بالتوقيع على كشف الحضور لإثبات حقه في الحضور
- نوع الأسئلة الخاصة بالامتحان تكون من خلال التنسيق بين الطلاب و استاذ المقرر