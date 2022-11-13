5 آلاف جنيه للمركز الأول.. تعرف علي شروط مسابقة القصة القصيرة بجامعة عين شمس

أعلنت أسرة من أجل مصر المركزية عن إقامة مسابقة في مجال القصة القصيرة، في إطار حرص جامعة عين شمس على تنمية وعي الشباب واكتشاف مواهبهم وتنميتها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وباشراف الدكتور حاتم ربيع رائد الأسرة.

شروط مسابقة القصة القصيرة بجامعة عين شمس

1. أن تكتب القصة باللغة العربية الفصحى خالية قدر الإمكان من الأخطاء اللغوية والإملائية مع الالتزام باستخدام علامات الترقيم في مواضعها الصحيحة

2. أن لا تزيد كلمات القصة عن 2000 كلمة

3. ألا تكون القصة منشورة من قبل

4. يحق للمشترك أن يتقدم بقصة قصيرة واحدة فقط

5. للمشترك الحرية في اختيار الموضوع مع مراعاة الآداب والأخلاقيات العامة والابتعاد عن الموضوعات التي تدعو الى العنف او التعصب او تخدش الحياء

6 - المشاركة متاحة لجميع طلاب الجامعة في جميع المستويات الدراسية

جوائز المسابقة القصة القصيرة بجامعة عين شمس

1- الجائزة الأولى 5000 جنيه

2- الجائزة الثانية 3000 جنيه

3- الجائزة الثالثة 2000 جنيه

وعلى جانب آخر نظم أمس قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس المعرض الخيرى للطالبات بالتعاون مع مؤسسة لايت للاستيراد، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة ، والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة یوسف عميدة كلية البنات ،والدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع الدكتورة نادية ابو سالم رئيس مؤسسة لايت للأستيراد.

افتتحت اليوم الدكتورة أميرة يوسف عميد الكلية، الدكتورة هبة بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الخيرى بكلية البنات و الذى يضم ملابس حريمى ورجالى واطفال و احذية و شنط بأسعار رمزية.

أعربت الدكتور أميرة يوسف عن سعادتها بروح الخير والتكافل فى تحقيق النفع للطلاب والعاملين و أن الهدف من المعرض هو تقديم منتجات للطالبات بجوده عاليه وأسعار رمزيه ، مشيرة إلى أن العائد من المعرض سيتم به سداد مصروفات الطالبات غير القادرات.