فستان الشحرورة.. هاجر الشرنوبي بإطلالة تثير الجدل.. والجمهور: ظلمت نفسها

تصدرت الفنانة هاجر الشرنوبي تريند السوشيال ميديا فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

حيث ظهرت الشابة هاجر الشرنوبي وهي ترتدي فستانًا يشبه إلى حد كبير فستان الفنانة الراحلة صباح والذي أطلت به في أحد أفلامها الشهيرة.

حيث استحضرت هاجر روح الشحرورة بفستانها في أشهر أفلامها شارع الحب وانهالت التعليقات على الصور بشكل كبير بعد تداولها علي صفحات الفيسبوك حيث أجمع الكثير أن فستان صباح متقن بتطريز أفضل، وقال آخرون لا توجد أي مقارنات ظلمت نفسها لما لبست فستان صباح.

وكانت ظهرت بفستان باللون الأبيض والأسود مطرز بنفس الألوان كما ارتدت جوانتي باللون الأسود.