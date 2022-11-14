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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميار شريف تتوج بلقب بطولة كولينا للتنس

ميار شريف
ميار شريف

حصدت ميار شريف المصنفة رقم 50 عالميًا لاعبة منتخب مصر للتنس، لقب بطولة كولينا فئة 125 نقطة في تشيلي، عقب فوزها على نظيرتها الأوكرانية كاترينا بايندل بنتيجة مجموعتين لوحدة.

 

وجاءت نتائج المجموعات على النحو التالي:

3-6، 7-6، 7-5.

وكانت ميار شريف قد افتتحت مشوارها في البطولة بالفوز على التشيلية فرناندا أستيتي بنتيجة2-0، ثم فازت على التشيكية بريندا فروهفيتوفا 2-1 في ثمن النهائي، ثم فازت على الأمريكية إيما نافارو في ربع النهائي 2-0، ثم فازت على الأمريكية كارولين دوليهايد  في نصف التهائي بنتيجة 2-1.

 

كانت ميار شريف قد توجت بلقب بطولة بارما الدولية الشهر الماضي بعد فوزها على اليونانية ماريا سكاري.

 

يذكر أن يبلغ مجموع جوائز البطولة 115 ألف دولار. 

ميار شريف منتخب مصر للتنس بطولة كولينا بطولة بارما تنس

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