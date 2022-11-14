ضبط 60 ألف عبوة دواء مُقلدة وغير مُصرح بتداولها خارج مستشفيات سوهاج

دشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، برئاسة المهندس محمد إبراهيم، وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع جهاز حماية المُستهلك والرقابة التجارية، وبالاشتراك مع مديرية الصحة، عدة حملات على الصيدليات بعدد من مراكز المحافظة (المراغة- جرجا- دار السلام- طهطا).

وتم ضبط كميات من الأدوية مجهولة المصدر وأدوية غير مُصرح بتداولها خارج المستشفيات العامة.

ضبط صيدليات خارجة على القانون

جاء ذلك تحت إشراف محمد حسين دياب، وكيل المديرية لشؤون الرقابة، في حملات مُكبرة لضبط المخالفات وفحص الشكاوى الخاصة بالصيدليات بعد تشكيل حملات مسائية مفاجئة بالاشتراك مع هالة أبو الفتوح، مدير إدارة التجارة الداخلية.

وتم ضبط أكثر من 60 ألف عبوة دواء مُقلدة ومغشوشة قبل توزيعها على عدد من الصيدليات على مستوى المحافظة، كما تم ضبط أدوية خاصة بالمستشفيات العامة يُحظر تواجدها بالصيدليات، وأدوية منتهية الصلاحية وأدوية مدرجة جدول مخدرات، وصيدليات دون ترخيص.

حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.