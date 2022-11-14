إصابة 3 أشخاص في تصادم أتوبيس بملاكي بسوهاج

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي، على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوجود حادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي، دائرة المركز، ووجود مصابين.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أتوبيس قيادة المدعو (عمرو ح س- 29 عامًا- سائق- ويقيم دائرة قنا)، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم من الخلف بسيارة ملاكي، قيادة المدعو (محمد ج م ع- 47 عامًا- اخصائي إجتماعي- ويقيم بندر طما)، كما اصطدم الأتوبيس بعامود إنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الثانية، بجرح رضي بفروة الرأس، والمدعو (شنودة ا ن- 16 عامًا- عامل- ويقيم بندر طما- جرح قطعي بالشفة السفلي، وإبراهيم و خ- 16 عامًا- عامل- ويقيم الجيزة- جرح سطحي بالذقن)، من مُستقلي السيارة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.