عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في تصادم أتوبيس بملاكي بسوهاج

صدى البلد

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي، على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بوجود حادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي، دائرة المركز، ووجود مصابين.

خلال 24 ساعة.. تحرير 125 محضرًا تموينيًا متنوعًا في سوهاج

مصرع تلميذ غرقًا في سوهاج

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أتوبيس قيادة المدعو (عمرو ح س- 29 عامًا- سائق- ويقيم دائرة قنا)، إختلت عجلة القيادة بيده وإصطدم من الخلف بسيارة ملاكي، قيادة المدعو (محمد ج م ع- 47 عامًا- اخصائي إجتماعي- ويقيم بندر طما)، كما اصطدم الأتوبيس بعامود إنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الثانية، بجرح رضي بفروة الرأس، والمدعو (شنودة ا ن- 16 عامًا- عامل- ويقيم بندر طما- جرح قطعي بالشفة السفلي، وإبراهيم و خ- 16 عامًا- عامل- ويقيم الجيزة- جرح سطحي بالذقن)، من مُستقلي السيارة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام اتوبيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمرو أديب يسأل: الرجل لو اتجوز واحدة صغيرة بتخليه شباب على طول.. وهبة قطب تجيب

تعليق ناري من رضا عبدالعال على تصريحات عبدالله السعيد ضد الأهلي

صدمة قوية للجماهير.. رسميا استبعاد نجم هجوم منتخب مصر من ودية بلجيكا

لطمة على وجه السعيد.. شبانة: تصريحاته ضد الأهلي مدفوعة الأجر والسبب واضح

ضربة موجعة لمنتخب مصر أمام بلجيكا

الدولار يتراجع بشكل مفاجئ لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

توقيعي للزمالك قتلهم.. شوبير يكشف رد فعل الأهلي تجاه تصريحات عبدالله السعيد

جاهزة للتسليم الفورى| بدء حجز وحدات سكن مصر

موضوعات متعلقة

حبس قاتل شقيقه في سوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات

ترشيحاتنا

أستاذ طاقة بالجامعة الأمريكية يكشف حقائق مذهلة عن الهيدروجين الأخضر | خاص

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس بسيارة ميكروباص بالشرقية

لا شروط جزائية | الزمالك يكشف حقيقة عروض إمام عاشور الأوروبية

شكري: منفتحون للتعامل مع كل الأطراف قبل نهاية COP27

الخارجية: الهدف المشترك الوصول إلى قرارات وخاتمات مؤكدة لمؤتمر شرم الشيخ

تركيا تكشف مفاجآت بشأن منفذة هجوم إسطنبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| أجرأ إطلالة في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. ومكمل غذائي يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي

فرط التعرق يمكن أن يشير إلى 5 حالات طبية طارئة احذرى يجاهلها

3 أعراض مبكرة في حلقك تشير إلى فشل القلب

ابعدي عنه .. مكمل غذائي شائع يزيد من خطر الإصابة بالسرطان

فيديو

بمناسبة مرور 25 عاماً على إفتتاحه.. تعرف على متحف النوبة بأسوان

هل تجهز شيرين لزفافها مع حسام حبيب.. وطبيب نفسي يكشف مفاجأة| فيديو

صاحبة فيديو اركبلك عدسات وحبيني أنا: شيرين رقصت العالم كله على صباعها

يدمرون مستقبلي.. لماذا هاجم عبد الله السعيد إدارة الأهلي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

مديحة عاشور

أنظار العالم صوب مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ