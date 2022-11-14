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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

ابعدوا عن المضاد الحيوي .. متخصص يكشف أعراض الفيروس المخلوي التنفسي

الفيروس المخلوي التنفسي
الفيروس المخلوي التنفسي

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء، إن كل عام نزلات البرد والأنفلونزا الموسمية موجود وفى كل خريف، حيث أنها تبدأ في هذا الفصل وتنتهي تماما فى شهر فبراير أو مارس.

وأضاف "عنان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن أعراض الفيروس المخلوى التنفسي غالبا ما تكون خفيفة، وتشبه أعراض الإنفلونزا الخفيفة، مثل: سيلان الأنف وحمى بسيطة وإلتهاب فى الحلق وعطس، وتستغرق من خمسة أيام إلى أسبوعين.

وتابع أن ليس لها بروتوكول معين، لافتا إلى أن علاجها يكمن فى معرفة ماهية العرض وإعطائه على حسب ذلك العرض، ناصحا بعدم تناول المضاد الحيوي، إلا فى حالة وجود عدوى بكتيرية، حيث أنه مؤذي للطفل أكثر ما هو مفيد له.

وأشار إلى أنه إذا تم إنتقال العدوى من الجهاز التنفسي العلوي إلى السفلي، تزيد الحمى ويبدأ أن يكون هناك نهجان وصعوبة فى التنفس وزرقان فى الجلد، وهذا يستدعي الذهاب المباشر للمستشفي.

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