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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أب وأم ونجلهما.. تشييع جثامين الأسرة المقتولة في كفر الشيخ| صور

تشييع جثامين ضحايا
تشييع جثامين ضحايا حادث مقتل أسرة

شيع أهالي قرية الشقة التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ، صباح اليوم، الإثنين، جثامين ضحايا حادث مقتل 3 أشخاص داخل مسكنهم، وسط حالة من الحزن الشديد على هذا الحادث المفجع والغريب على أهل القرية.

 

وصرحت جهات التحقيق، بدفن الجثث الثلاثة عقب الانتهاء من تشريحها من قبل أطباء مصلحة الطب الشرعي في مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام؛ لتحرير تقرير الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للمجني عليهم.

 

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وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً يفيد العثور على أسرة مكونة من 3 أفراد «مزارع وربة منزل ونجلهما» متوفين داخل مسكنهم بقرية الشقة، دائرة مركز قلين.

انتقل ضباط المباحث الجنائية، وتبين من المعلومات الأولية، أن المتوفين هم: جلال.م.م 80 سنة، مزارع، وأنيسة. أ.ا 75 سنة، ربة منزل ونجلهما محمد.ج.م، 45 سنة مدرس داخل مسكنهم هو عبارة عن طابق أرضي بنهاية الكتلة السكنية بالقرية وتحاوطه الزراعات.

وكشفت المعلومات الأولية، أيضا أن زملاء المعلم أحد ضحايا الحادث المأساوي «محمد جلال»، ويعمل في مدرسة الشقة الإعدادية، أفادوا بتغيبه عن المدرسة منذ يوم الأربعاء الماضي، وأنه عُثر على جثته في بداية حالة تعفن وبها آثار طعنة بالرقبة وجرح قطعي بالوجه.

وكشفت مناظرة الجثث الثلاث وجود شبهة جنائية في الوفاة، لإصابة المجني عليه الأول «الأب» بجرح ذبحي بالرقبة، والمجني عليها الثانية «الأم» بكدمة بالرأس من الخلف، والمجني عليه الثالث «الابن المعلم» آثار طعنة بالرقبة وجرح قطعي بالوجه.

وفي سياق متصل، تكثف مباحث مركز قلين في محافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، جهودها لكشف غموض حادث العثور على مزارع وزوجته ونجلهما مقتولين داخل منزلهم الكائن بقرية الشقة، التي اتشحت بالسواد حداداً وحزناً على هذا الحادث المفجع الذي ألم بالجميع.

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