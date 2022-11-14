كليات جامعة القاهرة تنظم دورات تدريبية لتأهيل الطلاب لسوق العمل

تنظم كليات جامعة القاهرة ، عددا من الدورات التدريبية التى تساعد الطلاب على التأهل لسوق العمل بعد الحياة الدراسية .

كلية الآداب

قامت كلية الأداب جامعة القاهرة ، بتنظيم دورة تدريبية فى الدوبلاج و الفويس أوفر و التعليق الصوتى وجميع مهارات الأداء الإعلامى وذلك يوم الخميس من كل أسبوع لمدة شهر .

كلية الإعلام

أعلن مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة عن تنظيم دورة في "إعداد أوراق سياسات العمل .. نحو مستقبل وظيفى أفضل"، للدكتور صلاح هاشم، رئيس منتدى دراية للسياسة العامة ودراسات التنمية على مدار ثلاثة أيام بواقع ٤ ساعات يوميا.

وذلك تحت إشراف الدكتورة ثريا أحمد البدوي - القائم بعمل مديرة مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام.

تهدف الدورة التدريبية إلى تنمية قدرات المتدرب على إعداد أوراق السياسات العامة فى الهيئات والمنظمات فى مجالات التنمية المختلفة والخروج بتصورات للأوراق سياسات عامة فى المجالات المختلفة بما يساعد المتدرب على الحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل والترقى فى مجال العمل عبر تطوير مهارة إعداد أوراق السياسات العامة.