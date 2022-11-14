فريق بـ جامعة الطفل يفوز في مسابقة لـ رفع الوعي بالتغيرات المناخية

شارك طلاب جامعة الطفل بمشاريعهم في مسابقة المجتمعات المستدامة التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع معهدSmithsonian Science Education Centre بالإشتراك مع 13 فريق من مختلف أنحاء الجمهورية وقد قام بتحكيم مشاريع الطلاب المقدمة لجنة مكونة من خبراء مختصين من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة.



وتصدر فيديو لأحد مشروعات أطفال جامعة الطفل المشاركين من جامعة عين شمس ‏المركز الأول في مسابقة ‏مؤسسة سميثسونيان الأمريكية، حيث قام خمسة أطفال ‏تتراوح أعمارهم بين ١٠ - ١٢ سنة من جامعة الطفل - جامعة عين شمس وهم تسنيم إسماعيل، يوسف اشرف، جوليانا مينا، هنا أحمد، ومريم عبد العزيز، بتقديم مشروع بحثي بعنوان" فريق سفراء المناخ المصريين" حيث استهدف المشروع رفع الوعي المجتمعى بالتنمية المستدامة وآثار التغيرات المناخية، وقد قام الأطفال من خلال هذا المشروع بدور سفراء للمناخ وتقديم ‏جلسات توعوية في المدارس والأندية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي كما قام الأطفال بعمل مجسمات توضيحية وفيديوهات توعوية ‏مبسطة؛ للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الجمهور، ثم قام الأطفال بدراسة آثار هذه الجلسات على رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة، وقد أستغرق العمل بهذا المشروع مدة ‏ثلاثة أشهر تحت إشراف الدكتورة نهى الرافعي، ‏منسق جامعة الطفل في جامعة عين شمس، ويأتي هذا علي هامش استضافة مصر المؤتمر السابع والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27).

وقد عُرض الفيديو في ‏فعاليات COP27 ‏في المنطقة الزرقاء اليوم في جلسة نقاش مشترك بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ومعهدSmithsonian Science Education centre تحت عنوان "Promoting ESD for ESG through Public-Private-Social Sector Partnerships to Achieve Climate Action"



والجدير بالذكر بأنه تم التنويه المشرف عن المشروع للفريق الفائز من جامعة الطفل بجامعة الإسكندرية الذي تضمن وضع نموذج تصوري لمنطقة تحت التطوير في أحد أحياء محافظة الإسكندرية. تمحور التصميم حول الوصول إلى بعض العناصر والخدمات الأساسية المطلوبة لتحقيق فكرة الاستدامة على جميع المحاور البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث تم وضع تخطيط للمشروع من قِبل الأطفال حيث راعى التخطيط توافر بعض العناصر التى تحقق مبادئ الاستدامة مثل وحدات لمعالجة وإعادة استخدام المخلفات والمياه؛ تصميم أماكن مخصصة لبعض الأنشطة المجتمعية مثل الملاعب الرياضية وأماكن ركوب الدراجات مع استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة واستخدام طرق الإضاءة الذكية؛ تصميم ملاعب مختلفة تناسب جميع الأعمار والفئات المجتمعية؛ توفير أماكن مخصصة لتوليد الطاقة الكهربية من الخلايا الشمسية؛ تصميم المباني في صورة موفرة للطاقة؛ توفير مناطق خضراء؛ توفير أماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة والاهتمام بإشراكهم في المجتمع؛ هذا إلى جانب إضافة بعض العناصر التي تعزز الانتماء للمجتمع وتحث على المشاركة المجتمعية. وقد تم المشروع تحت إشراف كل من الدكتورة أميرة أحمد ماهر، مدرس مساعد كلية العلوم، والدكتورة رانيا رسلان، مدرس كلية الهندسة، الدكتورة هبة جاهين، مدرس كلية الهندسة، والدكتورة هناء صالح، المنسق العام للمشروع

وتم عرض الفيديوهات الخاصة بالفرق المذكورة على صفحات التواصل الإجتماعي الخاصة بالأكاديمية والمعهد وجامعة الطفل.