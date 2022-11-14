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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

انطلاق معرض Destination Africa 2022 للصناعات النسيجية خلال 19 - 20 نوفمبر

صدى البلد

أعلنت جمعية المصدرين المصريين، إنطلاق الدورة السادسة من معرض Destination Africa2022 أكبر حدث للتبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا حيث يجمع بين مصنعي المنسوجات والملابس في مكان واحد مع المشترين الدوليين، وذلك في الفترة من 19 و20 نوفمبر الجاري بالقاهرة.

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ويقام المعرض بالتعاون بين المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية وجمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك، ومن المتوقع أن يشارك في المعرض في نسخته الجديدة لهذا العام أكثر من 150 مشتري من مختلف العلامات التجارية العالمية ليشهدوا نتاج أكثر من 25 عامًا من الخبرة في إقامة العروض التجارية العالمية. 


وشهد المعرض نمو باهر خلال الـ 6 سنوات الماضية بنمو قدره 110% ما انعكس بدوره على زيادة عدد العارضين، ومساحات العرض وعدد الزوار المحليين والإقليميين والدوليين، لما كان من الإصدارات السابقة من تأثير ملحوظ في تعزيز فرص الأعمال والأنشطة التجارية مما أدى إلى انتشار وإبراز اسم "Destination Africa’s" بين المشترين والعارضين الدوليين.

وصرح محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين والمفوض العام للمعرض، قائلًا: "Destination Africa يعد فرصة لتعزيز الترابط بين مصر والدول الإفريقية وزيادة الاستثمارات المحلية والدولية، ويساهم فى تكامل سلاسل الإنتاج الإفريقية، وتعزيز قدراتها على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية، كما يضع مصر على خريطة الدول العالمية المتقدمة في مجال الصناعة لتصبح مركزًا إقليميًا لحركة التجارة الدولية، مما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 وخطة الحكومة المصرية في توطين الصناعة المحلية، ودعم قطاع الصناعات النسيجية التي تعتبر واحدة من أهم الصناعات الرئيسية التي تعتمد عليها وزارة التجارة والصناعة في خطتها للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية.

وشهدت النسخة السابقة للمعرض نجاحًا كبيرًا حيث شارك فيها أكثر من 100 عارض افريقي من دول مختلفة منها مصر وجنوب افريقيا وتونس والمغرب حيث قاموا باستعراض أفضل ما لديهم من مهارات في صناعة الملابس والمنسوجات التقليدية التي تعكس خلفياتهم الثقافية المتنوعة، كما حضر المعرض أكثر من 800 زائر، كما قام المعرض بتنظيم اكثر من 60 زيارة ميدانية للمصانع.

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