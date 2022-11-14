الطالب المنتج.. رئيس جامعة الفيوم يفتتح الموسم الخامس لمعرض الصناعات الصغيرة

شهد أ.د. ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، يرافقه أ.د محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، افتتاح الموسم الخامس من معرض الصناعات الصغيرة تحت عنوان "الطالب المنتج" والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكافة الكليات، وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/١١/١٤ بالمسرح المكشوف بالحرم الجامعي.

قال أ.د ياسر مجدي حتاته، إن إقامة هذه المعارض تهدف إلى رفع كفاءات الطلاب؛ من خلال نشر ثقافة العمل الجماعي، وعرض الأفكار المشتركة، وتبادل الخبرات، وكيفية الاستفادة من هذه المشروعات الطلابية لتحقيق عائد مادي للطلاب، وتشجيعهم على الإنتاج والدخول إلى سوق العمل وتأسيس مشروعات منتجة صغيرة بعد التخرج .

كما صرح أ.د محمد فاروق الخبيري، أن الجامعة تسعى لاقامة هذه المعارض لتسويق منتجات الطلاب بأسعار رمزية، لتحفيزهم على الاستمرار في إقامة مثل هذه المشروعات كخطوة أولى لتنمية مهاراتهم الذاتية في التسويق والإنتاج.

وأشار إلى مشاركه كافة الكليات بالمعرض، والذي يضم عددًا من المنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والاكسسوارات ونباتات الزينة والتي قام الطلاب بانتاجها.

وأثناء جولته بالمعرض التقى رئيس الجامعة بالطلاب المشاركين، وأدار حوارًا مفتوحًا معهم لتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار.

8ab7fc84-d3d5-49f4-b09e-e454e5afafde

143ca9c8-e8b1-4467-bb98-5c05b5323dd4

483dc1dc-e183-4d69-b262-3760c6577e10

614c081b-a1f2-4d24-9f00-f6e079ef1a8a

625e3aa4-cc47-489e-b714-f67ac1279efe