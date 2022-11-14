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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يبحث إنشاء عدد من المدارس الجديدة

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الإثنين مقترح إنشاء وتوسعة عدد من المدارس المجتمعية  بعدد من التجمعات في مدن  برانى ومرسي مطروح والنجيلة  بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير بهدف تقديم مزيد من الخدمات التعليمية ومنع تسرب الأطفال من التعليم، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة والعميد ياسر عامر رئيس مدينة برانى وأيمن أبوغالي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمطروح والإسكندرية والدكتورة نهاد مجدى مدير القطاع التعليم المجتمعى  والدكتور وليد أحمد مدير الاتاحة التعليمية بالمؤسسة 
وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية وعدد من مديري المديريات والادارات المعنية بالمحافظة .

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وتمت مناقشة إنشاء مدرسة مجتمعية للتعليم الأساسي بتجمع أبو غليلة غرب براني، تخدم ١٤ تجمعا أسوة بمدرسة تجمع أولاد نايل يحيى بقرية القطرانى  مع قابليتها للتوسع مستقبلا لتضم فصول ثانوى بالإضافة إلى إستراحة للمعلمين المغتربين  ومناقشة مقترح إنشاء ٨ مدارس مجتمعية جديدة وتوسعة ٢٨ مدرسة مجتمعية أخرى في التجمعات الصحراوية بناء على مسح ميدانى وفق الاحتياج حسب تعداد التجمعات وكثافة الفصول ،مع دراسة مقترح توزيع أيام الدراسة بين الصفوف لتخفيف كثافة المدارس المجتمعية بعدد من التجمعات مؤقتا لحين الانشاء والتوسعة المقترحة بالتجمعات المستهدفة .
ووجه محافظ مطروح بسرعة إنتهاء  إدارة الأملاك بالمحافظة من مراجعة المواقع المقترحة مع اعتماد مديرية التربية والتعليم الدراسات التربوية  لمدي الاحتياج بعدد من المناطق بالإضافة الدراسة التربوية لجميع تجمعات مركز براني لسرعة إدراجها ضمن خطة المؤسسة في إطار المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة اهالي مطروح .
وجه محافظ مطروح الشكر  لمؤسسة مصر الخير على تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم مزيد من الخدمات لأهالي المحافظة.

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