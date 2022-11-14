إقبال ضعيف من النجوم على أول عروض السجادة الحمراء بـ"القاهرة السينمائي".. تفاصيل

شهد اليوم الأول من عروض السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ٤٤ حضور ضعيف من النجوم .

وظهر أحمد مجدي بلوك مغاير عن ما ظهر به أمس حيث احلى عن لوك عبد الحليم حافظ.



أحد عروض السجادة الحمراء..

اليوم.. العرض العالمي الأول لفيلم "بعيدًا عن النيل" ضمن فعاليات القاهرة السينمائي



يعرض اليوم لأول مرة عالميًا فيلم "بعيدًا عن النيل"، الذي يفتتح مسابقة الأفلام العربية، ضمن فعاليات الدورة الـ44 مهرجان القاهرة السينمائي الدولية.

فيلم "بعيدًا عن النيل"، من إخراج شريف القشطة، إنتاج مشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو عمل وثائقي تدور أحداثه حول لجوء 12 ً موسيقيا من 11 ً دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.



الفيلم هو أحد عروض السجادة الحمراء، ومدته 99 دقيقة، ويعرض في تمام الساعة 7:00 بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، ويعقبه ندوة لأبطال العمل بداخل المسرح، وسيكون الحضور من الصناع (المخرج شريف القشطة، المنتج Christopher McElroen- الموسيقيين: محمد أبو ذكري، آسيا مدني، عادل ميخا، نازلي رضا، ليلي ياسر، أحمد عمر، أحمد بريزة، نادر الشاعر) بالإضافة إلى ضيوف المهرجان.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم 22 نوفمبر الجاري.

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