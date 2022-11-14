برلماني: الشعب المصري لفظ الإخوان منذ سنوات بلا عودة

نظم نواب بولاق الدكرور، النائب محمود توشكى، الدكتور حسام الندوه الحسيني، والنائب محمد الحسيني، مسيرة شعبية مع أهالي بولاق الدكرور للتأكيد على دعم الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال النائب محمود توشكى، إن المسيرة لاقت تفاعلا كبيرا وترحيبًا واسعا من قبل أهالي بولاق الدكرور، الذين توافدوا على المسيرة، رافعين شعارات: لا للفوضى.. اللي فات مش هيتعاد.. نعم للاستقرار".

وأكد توشكى، أن الشعب المصري قال كلمته منذ ثورة 30 يونيو بالنزول ضد حكم الإخوان ودعم الجيش المصري والقيادة السياسية الحالية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أن المصريين لازالوا عند موقفهم الداعم للدولة والرافض لعودة الإخوان مرة آخرى.

وأردف عضو مجلس النواب، أن الشعب المصري لفظ الإخوان منذ سنوات بلا عودة، وبرهن على ذلك باصطفافه خلف القيادة السياسية الحالية برئاسة السيسي ورفضه دعوات النزول والتخريب المستمرة من قبل الجماعة الإرهابية وآخرها دعوات 11/11 الفاشلة.