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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

فاطمة متغيبة عن منزلها منذ 10 أيام في ظروف غامضة

صدى البلد

استغاث والد الطالبة “  فاطمه محمد أحمد جمعه ” ، في رسالة إلى خدمة "بين الناس" التي يقدمها موقع "صدى البلد"، بسبب تغيب ابنته عن المنزل، منذ 10 أيام في ظروف غامضة.

 

وقال الأب  في رسالته: “ تغيبت ابنتي  فاطمه محمد أحمد جمعه ، البالغة من العمر 19عاماً عن المنزل  ، وذلك فى ظروف غامضة، خرجت منذ 10 أيام،  يوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١١/٣ ترتدى عبايه سمراء  وحجاب اسمر ،  وتم غلق الهاتف ولم نستطيع الوصل اليها ولم تعد حتى الآن .

 

وأضاف: ساعدونا بالله عليكم واعتبروها ابنتكم، بحثنا عنها في كل مكان ولم نصل إليها، أتمنى من أهل الخير يكون رجوعها لينا ولأهلها على إيديكم.. أرجوكم انشروا صورتها حتى نتمكن من الوصول إليها، رأفة بحال والدتها المريضة التي كاد قلبها أن ينفطر على غيابها”.

 

وطالب الأب كل من يتعرف على صورتها بالتواصل معهم على الأرقام الآتية:

٠١٠٠٤١٩٠٣١٤
٠١٠٠٩٩٣٠٧٠٤
٠١٠٢٧٩٠٠٥٥٢
٠١٢١٢١٤١٥٢٩

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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متغيبة ظروف غامضة عبايه سمراء اهل الخير

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