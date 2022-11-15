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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة شخصين بعد انقلاب دراجة بخارية بالمنيا

إصابة شخصين بالمنيا
إصابة شخصين بالمنيا

أصيب معلم ومحام  في حادثي انقلاب دراجة بخارية بالمنيا  تم نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، بالطريق الزراعي القاهرة أسوان أمام قرية الروضة التابعة لمركز ملوي، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن محمد. ح. ه 41 سنه معلم، مقيم بمدينة ملوي، بكسر بالساق الإيسر وسحجات وكدمات، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.

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كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة بخارية بالطريق الدائري أمام قرية ماقوسة التابعة لمركز المنيا بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أسفر عن إصابة عوض. ص 50 سنه محامي، مقيم بقرية طهنشا التابعة لمركز المنيا، بكدمات وسحجات واشتباه ارتجاج، وتم نقله لمستشفى المنيا العام لتلقي العلاج تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

المنيا مستشفي إصابة شخصين بسبب السرعه الزائده سحجات وكدمات الأجهزة الأمنية بالمنيا

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