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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قرار عاجل بشأن السيطرة على انتشار الفيروس التنفسي المخلوي في المدارس

صدى البلد

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من انتشار الفيروسات التنفسية في الفترة ما بين الفصول، والتي تصيب عددا كبيرا من الأطفال.


ووفقا لمسحة أجراها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية على عدد كبير من الأطفال المصابين بالأعراض التنفسية، فإن 73 في المئة منهم ثبتت إصابتهم بالفيروس التنفسي المخلوي، أو الفيروس الغدي. 

 

وقد نصحت وزارة الصحة من تطبيق الاحتياطات اللازمة بالارتداء الكمامة بالمدارس وعدم حضور الأطفال المصابين بنزلات البرد والذين يعانون من الاغراض الأتية:

سيلان بالانف وزكام ارتفاع درجات الحرارة، والكحة، والبلغم، وفقدان الشهية او الذين يعانون من  أعراضه   الإنفلونزا وعلاجه أيضاً.


98% من المصابين بالفيروس، يعانون من سيلان في الأنف.

ويفضل عدم ذهاب الأطفال للمدرسة، في حال إصابتهم لأن الفيروس ينتقل من خلال التنَفَس. 

 واكد الدكتور إسلام شلبي حسب تأكيد وزارة الصحة المصرية في حال حدوث إصابة لأي طفل من الأسرة، يجب عزله تماماً عن البقية، وألا يذهب إلى المدرسة، على أن تتم متابعة درجة حرارته باستمرار، والمتابعة الطبية لطبيبه المختص، وتناول خوافض الحرارة التي يتم تحديدها له".

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