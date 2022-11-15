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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تعلن قائمة المتقدمين لشغل منصب عميد الهندسة والحاسبات

صدى البلد

أعلنت اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الهندسة بجامعة سوهاج، برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس الجامعة، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل منصب عميد كلية الهندسة، وهم الدكتور أحمد محمد قاسم القائم بعمل عميد الكلية والدكتور طلعت علي أحمد وكيل الكلية خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد محمود أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 وقائمة عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي وهو الدكتور النميري علاء زناتي القائم بعمل عميد الكلية.

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جامعة سوهاج

وأوضح رئيس الجامعة، أنه يتم اليوم الثلاثاء فحص أوراق المتقدمين للمنصب وإعلان القائمة المبدئية للمرشحين، مضيفاً أنه سيتم فتح باب تلقي الطعون على المرشحين يوم الخميس القادم الموافق ١٧ من نوفمبر الجاري.

أما البت في الطعون وإعلان القائمة النهائية للمرشحين سيتم يوم الأحد ٢٠ من نفس الشهر، يليه الاثنين ٢١ نوفمبر إعلان الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم.

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