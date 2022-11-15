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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الطب تنظم قافلة مجانية بمركز نور الحبيب بمنشية عين حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة حلوان القافلة الطبية المجانية بالمركز الطبي نور الحبيب بمنشية حلوان  تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

وتأتي هذه القافلة إيماناً بتقديم الخدمة المجتمعية ورفع الوعي عند الأهالي وبوجوب علاج المرضي غير القادرين على تحمل تكاليف علاجهم حتى يحيوا حياة صحية كريمة ،وتطبيقا لرسالة ودور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والأطباء بتوفير منظومة متكاملة لعلاج المرضي بدءا من الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان ونشر التوعية الصحية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة المزمنة

وقد تم ذلك بالتعاون مع النائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، الدكتور حسام عبد المجيد رئيس نادى روتاري كايرو مدينتي والأستاذ المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بالكلية.

اشتملت القافلة على ٩ تخصصات وهي كالتالي امراض النساء والتوليد، جراحة العظام، الأمراض الصدرية، جراحة الأنف والاذن والحنجرة، الأمراض المتوطنة، الأمراض الجلدية والتناسلية، طب الأطفال، أمراض الباطنة العامة والكلى، امراض القلب والأوعية الدموية.

وقد تم الكشف والتشخيص وتوزيع العلاج مجانا وبلغ العدد ٧١٥ مريض من أهالى مدينة حلوان من الأطفال، السيدات، الرجال وكبار السن وتقديم العلاج وتوفير الادوية وصرفها بالمجان، كما تم توقيع الكشف على بعض الحالات من المرضي باكثر من تخصص نظرا لاحتياجهم الفحص باكثر من تخصص، فيما يخص التوعية الصحية، قدم الطلاب توعية للأهالى شملت التوعية بالتعامل الصحيح مع المضادات الحيوية، التوعية بمرض السكر وأعراضه، التوعية بالنظافة الشخصية وتعليم الأطفال كيفية غسل الأيدي.

وشارك ٣٤ طالب من الكلية من مختلف الفرق والأطباء المشاركين في القافلة هم:  حسام عبد المجيد من قسم النساء، د اسامة إبراهيم محمد جاد من قسم الباطنة العامة،  رانيا السيد محمد بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية، د احمد السعيد ود محمود احمد عصفور من قسم جراحة العظام،  محمد حسام سباعي من قسم الأنف والاذن والحنجرة، د أحمد عبد الرافع الشافعي ود عبد الرحمن ابراهيم من قسم الأمراض المتوطنة،  أحمد محمد عفيفي ود أحمد الصادق من قسم طب الأطفال، د الزهراء وجدى ،د دينا عبد الحميد من قسم الأمراض الصدرية.

تمت القافلة تحت ريادة الدكتور وليد السروجي قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب جامعة حلوان، و اشراف الدكتور رشا رفاعي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، منسق القافلة الطبية بالكلية، الدكتور نرفانا مجدي حسين الاستاذ المساعد بقسم علاج الأورام، الدكتور اسامة حجازى المدرس المساعد بقسم الأمراض الجلدية والتناسلية بالكلية،   منسق القافلة الإدارى  لميا رأفت يوسف، بالتعاون مع  نادى روتاري كايرو مدينتي.

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