في جولته المسائية.. محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بحي ثان طنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، جولة تفقدية لمشروعات الرصف الجارية بحي ثان طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، حيث تفقد أعمال رصف كورنيش طنطا في مرحلته الخامسة والممتدة من أول سكة المحلة وحتى كوبري فاروق بطول 2400 متر والتي تمثل محورا مروريا جديدا سيحقق سيولة مرورية من وإلى مدينة طنطا.

وأكد رحمى أن التطوير الجاري بالكورنيش حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالي طنطا وأن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة.

واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال رصف شارع الحياة بمنطقة الإستاد والذي يتم رصفه بطول 363 متر بعرض 21 متر .

IMG-20221115-WA0062

IMG-20221115-WA0061

IMG-20221115-WA0063

IMG-20221115-WA0060

IMG-20221115-WA0059

IMG-20221115-WA0058

IMG-20221115-WA0057