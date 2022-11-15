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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

في جولته المسائية.. محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف بحي ثان طنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، جولة تفقدية لمشروعات الرصف الجارية بحي ثان طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، حيث تفقد أعمال رصف كورنيش طنطا في مرحلته الخامسة والممتدة من أول سكة المحلة وحتى كوبري فاروق بطول 2400 متر والتي تمثل محورا مروريا جديدا سيحقق سيولة مرورية من وإلى مدينة طنطا.

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وأكد رحمى أن التطوير الجاري بالكورنيش حقق طفرة كبيرة بالمنطقة ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالي طنطا وأن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة.

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واختتم محافظ الغربية جولته بتفقد أعمال رصف شارع الحياة بمنطقة الإستاد والذي يتم رصفه بطول 363 متر بعرض 21 متر .

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محافظ الغربية المحلة الدكتور طارق رحمي سيولة مرورية مدينة طنطا طارق رحمي اعمال الرصف مشروعات اعمال رصف الكورنيش

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