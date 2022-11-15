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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

زراعة عين شمس تصدر رسالة عاجلة لطلاب الساعات المعتمدة

طلاب جامعات
طلاب جامعات

أكد الدكتور اأحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، ضرورة سرعة سداد الرسوم الدراسية حتى يتسنى لكم اتمام تسجيل المقررات الدراسية واعتمادها على منظومة UMS واعداد كشوف المقررات الدراسية، لطلاب الكلية بنظام الساعات المعتمدة (برامج جديدة باللغة الانجليزية بمصروفات)

 

وأشار أحمد جلال لـ صدي البلد إلي أن الطالب غير المسدد للرسوم الدراسية يعتبر غير مقيد وغير مسجل للمقررات الدراسية بالكلية .

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وكان قد نظم نادي الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عين شمس اللقاء التعريفي لأنشطةI Hub &I Club و ذلك تحت إشراف الدكتور لمياء رضوان مدير وحدة الابتكار وريادة الأعمال.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور  أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة ، الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ولاء عبد الغني وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور إسلام عدلي مسئول الأنشطة الطلابية في مركز الابتكار وريادة الأعمال إلى الخدمات والمسابقات التي يقدمها I Hub

 

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