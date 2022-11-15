عرض البلاك فرايداي.. آيفون 12 بـ 11800 جنيه

اذا كنت تبحث عن اقتناء نسخة مميزة من إصدارات آيفون الناجحة وتخشي ارتفاع الأسعار، أمامك فرصة لشراء هاتف آيفون 12 جديد بأقل سعر ممكن بعيداً عن مبالغة آبل فى أسعار هواتفها، من خلال موقع إيباى فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع “إيباى” يمكنك شراء نسختك من آيفون 12 سعة 64 جيجابايت باللون الأزرق، مقابل سعر 480 دولاراً أمريكياً مايعادل 11800 جنيه مصري.

iphone 12

جدير بالذكر أن هاتف iphone 12 صدر فى عام 2020، مع كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 12 و 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، مع معالج apple a14.

iphone 12

يأتى iPhone 12 بشاشة قياس 6.1 بوصة مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وبطارية جيدة سعة 2815 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع حتي 20 وات، وكذلك الشحن اللاسلكي.

iphone 12

بالإضافة لتجهيز iPhone 12 لتحميل أحدث نظام تشغيل حالى من آبل وهو IOS 16، ومقاوم للماء والغبار، ويمكنك الحصول على نسختك من آيفون 12 باللون الأزرق سعة 64 جيجابايت من موقع “ايباى” الشهير .