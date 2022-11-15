منتجي الدواجن: انخفاض ملحوظ في أسعار البيض خلال تعاملات اليوم

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن هناك تراجع كبير فى أسعار الدواجن من 39.5 للكيلو الى 36.5 للكيلو ، بقيمة 3 جنيه للكيلو، مضيفا أنهم واجهوا تحدى كبير جدا فى أسعار الدواجن في نقص الأعلاف بشكل كبير، ما تسبب في ارتفاع أسعار الدواجن بشكل ملحوظ الفترة الماضية.

وأوضح الزيني، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة ETC اليوم الثلاثاء، أن أسعار البيض شهدت انخفاضا ملحوظا أيضاً خلال تعاملات اليوم، نتيجة الإفراج عن الأعلاف في الموانئ ، مشيرا الى أن سوق الدواجن بدأ في التعافي بعدما كان يعاني في الفترة الماضية، نتيجة تلاعب السوق السوداء بأسعار الذرة والصويا، موضحا أن المربي كان يشتري منهم لحاجته الماسة لمنتجات الأعلاف ولعدم توفر أعلاف في الأسواق.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه تم ضخ حوالي 143 ألف طن منتجات أعلاف لسوق الدواجن خلال اليومين الماضيين، بعدما أفرجت الموانئ عنها، مشيرا إلى أن السوق مازال يحتاج لأكثر من ذلك فسوق الدواجن بمصر يستهلك نحو 600 ألف طن من الأعلاف شهريا ، منوها أن الأسعار سوف تنخفض غداً الأربعاء خلال التعاملات لأسعار الدواجن في المزارع بنحو جنيهين وكذلك سعر كرتونة البيض مما سينعكس على السوق.

وأكد الزيني، أن الأسعار ستستمر في الانخفاض كلما تم الإفراج عن كميات أكبر من الأعلاف، مشيرا إلى أن الاختلاف الكبير في أسعار الدواجن والبيض خلال الثلاث أسابيع الأخيرة، فبعدما كان سعر كرتونة البيض يلامس 95 جنيها في الأسواق، أصبح 70 جنيها في السوق اليوم، و66 جنيها في المزرعة، أي أنها انخفضت 30 جنيهًا، لافتا إلى أن توفر منتجات الأعلاف، يعني انخفاض أسعار الدواجن والبيض في السوق.

