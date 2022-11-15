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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قواعد تطبيق درجات الرأفة لطلاب الجامعات

طلاب جامعات
طلاب جامعات

المئات من الطلاب الراسبين في مادة أو اثنتين على الأكثر يبحثون عن أسباب الرسوب، والتحقق من رصد الدرجات النهائية للمواد، في حين كشفت الجامعات عن تطبيق قواعد الرأفة في المواد تيسيرًا على الطلاب ومراعاة للظروف الاجتماعية.

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن درجات الرأفة تمنح للراسبين فقط وذلك بعد انعقاد لجنة الممتحنين والتي يتم خلالها منح الطلاب درجات منخفضة .

أوضح جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن قواعد درجات  الرأفة تطبق على الطالب بشرط أن تؤدى إلى تغيير حالة الطالب من راسب إلى منقول ولا تطبق هذه القواعد لتخفيف مواد الرسوب للطالب الذي لا تتغير حالته، مؤكدا أن نظام الساعات المعتمدة لا يضاف إليه دراجات رأفة للطلاب.

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وأضاف عميد كلية زراعة ، أنه من حق لجنة الممتحنين زيادة درجات الطلاب الراسبين في إحدى المواد، مؤكدا أنه لا يمكن إضافة درجات الرأفة لجميع الطلاب لعدم تحقيق المساواة ومبدأ تكافئ الفرص بين الطلاب.

وأوضح الطلاب المعرضون للفصل النهائي من الكلية ولم تفيدهم قواعد الرأفة السابقة يُمنحون درجات حدها الأقصى 10% من مجموع درجات المواد للفصلين الدراسيين للعام الجامعي الواحد، وتوزع على أي عدد من المواد، بحيث يؤدي ذلك إلى نجاحه بمادتين، ولا يزيد المنح في المادة الواحدة عن 35%.
 

قواعد الرأفة لطلاب البكالوريوس

-يرفع الطالب في حدود 3% من المجموع الكلي لدرجات  المواد التي أدى فيها الامتحان مع جبر الكسر  لصالح الطالب وتوزع على مواد الرسوب .
-لا يزيد ما يضاف في المادة  الواحدة عن 10% من درجات النهاية العظمى للمادة العلمية و 15 % للمادة النظرية  
-لا تطبق قواعد الرأفة على المواد العلمية والنظرية إلا بعد حصول الطالب على 30 % على الأقل في الامتحان التحريري النهائي للمادة .
تطبيق قواعد الرأفة في الحالات الآتية :

-لتغيير حالة الطالب من رسوب إلى النقل بمواد تخلف (مادة أو مادتين ) على أن يتم رأفة المادة الأقرب للنجاح
-لتغيير حالة الطالب الناجح بمواد تخلف (مادة أو مادتين ) إلى حالة النجاح بمادة أو النجاح الكامل على أن يتم رفع مواد التخلف من السنوات السابقة أولا ولا يتم تخفيف أي مادة عن الطالب الراسب
لا تؤخذ درجات الرأفة في الاعتبار عند حساب المجموع الكلي للدرجات ( جمع الدرجات الأصلية فقط ) .

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