أساليب نموذجية|الزراعة: استنبطنا أصنافًا جديدة من الأرز تتحمل تغيرات المناخ ونسب الملوحة|فيديو

لترشيد المياه

أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الدولة أخذت خطوات جادة من اجل تطوير المنظومة الزراعية، وتلبية متطلبات المزارعين.

وقال محمد القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، إنه اتخذنا إجراءات بشأن المحاصيل الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، ونحاول ترشيدها.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، مؤكدًا أنه لجأنا إلى أساليب نموذجية جديدة لترشيد استهلاك المياه.

نسب الملوحة

وأشار محمد القرش إلى أن هناك أصنافًا جديدة من الأرز أصبحت تتحمل تغيرات المناخ ونسب الملوحة، مؤكدا أنه نسعى لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية.

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