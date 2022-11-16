اليوم.. طب جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي للسكر

تنظم كلية الطب بجامعة عين شمس احتفالية باليوم العالمي للسكر، سوف يتم ماراثون أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين بالكلية والجامعة والكليات التابعة لها.

ويأتي ذلك بكلية الطب اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة الدكتور علي الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات و الدكتورة هالة السويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كذلك سوف تتضمن الفعاليات قياس السكر تراكمي للمشاركين، بالإضافة إلى التوعية بمرض السكر ونمط التعايش وكيفية الوقاية منه.

وكان قد شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات مجلس كلية الحقوق برئاسة الدكتور محمد صافي عميد الكلية والذي يعقد لأول مرة بقاعة المجلس بالكلية بعد تجديدها.

وأثني الدكتور محمود المتيني، علي المجهود الكبير الملحوظ في الكلية، مشيدا بدورها فى الجامعة والمجتمع، وشدد على أهمية التطوير الاستراتيجى الهادف سواء على مستوى البرامج أو المنشآت، وشكر إدارة الكلية على جهودها للتطوير والإصلاح، مشيرا إلى إنه لدي الجامعة خطة عامة للمنافسة العالمية وذلك عن طريق تحسين بيئة التعليم، والبيئة التحتية،الي جانب الناحية البرامجية وذلك بمشاركة المجتمع المدني، لافتا إلي التطور الذي يشهده العالم، من حيث التعافي من الأخضر، التحول للاخضر، التحول الرقمي مما يستدعي حتمية مواكبة هذه المتغيرات العالمية ومتطلباتها، وبناء بيئة تحتية عالمية حتمية نظرا للمنافسة المحلية والاقليمية والدولية، لانتاج منتج مختلف تماما بشراكات عالمية جديدة.

كما أعرب الدكتور محمد صافى عميد الكلية، عن شكره وتقديره على دعمه ومساندته الدائمة لبرامج ومشروعات التطوير بالكلية، كما رحب بالنواب، وشكر لهم مساندتهم وتشجيعهم للكلية.

وناقش المجلس العديد من الموضوعات المتعلقة بشئون الطلاب، والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع، والجودة.