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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالقاهرة" تعلن شروط مسابقة الطالب المثالي.. تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت رعاية شباب كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة ، عن مسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الكلية .

 شروط عامة 

- يسمح لطلاب المستوى( الأول - الثاني- الثالث ) فقط
- المستوي الثاني والثالث تقدير جيد عن المستوى السابق
- يتم تصعيد الفائزين لمسابقة الجامعة 
- للفائزين جوائز قيمة 
- للراغبين في الإشتراك سرعة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكليه

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فعاليات COP27.. محيي الدين وفودة يزوران جناح جامعة القاهرة بالمنطقة الخضراء

جامعة القاهرة 

زار جناح جامعة القاهرة بالمنطقة الخضراء ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ COP27، الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للقمة العالمية 27 COP والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، للتعرف على مساهمات جامعة القاهرة في الحد والتكيف مع التغيرات المناخية.

واستمع زوار جناح جامعة القاهرة، إلى شرح عن فكرة المشروع المشارك وأهميته والحلول التي يقدمها من خلال تقنيات لا تتسبب في أي أضرار بيئية أثناء مراحل الإنتاج والتشغيل مما يساهم في الحد من الانبعاثات الضارة.

جدير بالذكر أنه توافد عدد من كبار الزوار فى مقدمتهم وزراء ومسؤولون ورؤساء الجامعات المصرية والوفود الأجنبية المشاركة في مؤتمر قمة المناخ COP27، على معرض جامعة القاهرة ضمن جناح الابتكار الأخضر والذي يقام في المنطقة الخضراء، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمد سامي عبد الصادق، ضمن مشاركة الجامعة في مؤتمر قمة المناخ Cop27 في إطار التوجه العالمي وفي ضوء رؤية مصر 2030 والتي تشمل الاهتمام بكافة محاور التنمية المستدامة وعلى رأسها مواجهة الآثار المناخية المترتبة على التغير المناخي.

كلية الحاسبات و الذكاء الاصطناعى جامعة القاهرة مسابقة الطالب والطالبة المثاليين قمة المناخ COP27 مؤتمر قمة المناخ

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