فرصة عظيمة للرصد والتصوير .. قمر التربيع الأخير يزين السماء الليلة

تتزين سماء مصر يوم الأربعاء المقبل، بظهور قمر التربيع الثاني والأخير لشهر ربيع الآخر لعام 1444هـ، فى ظاهرة فلكية ينتظرها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، حيث يظهر القمر بشكل جميل يمنح فرصة مميزة للتصوير.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه سيتم مشاهدة قمر التربيع الثاني لشهر ربيع الآخر يوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر، حيث يصل القمر إلى لحظة التربيع الأول في تمام الساعة الثالثة و28 دقيقة مساء، وبذلك سيكون قد أكمل ثلاث أرباع مدارة هذا الشهر حول الأرض هذا الشهر.

وأوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

ونوه الدكتور تادرس، بأن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

التربيع الأخير للقمر

وتعتبر فترة التربيع الأخير، التي يظهر فيها نصف القمر مضاء ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطحه بواسطة المنظار أو التلسكوب، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظرا ثلاثي الأبعاد.

وعلي جانب آخر أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية، عن مشاركة المعهد في مسابقة الاتحاد الدولي للفلك لـ اقتراح أسماء للكواكب الخارجية المكتشفة حديثا، ويمكن للجميع اختيار اسم لتلك الكواكب.

وأعرب الدكتور جاد القاضي عن سعادته وسعادة المعهد بتجميع المقترحات من قبل المصريين الذين مهتمين بمجال الفلك والكواكب لاختيار اسماء للكواكب الخارجية المكتشفة حديثآ ، حتي نساهم بها مع الاتحاد الفلكي الدولي.

وأشار إلى أن مسابقة اقتراح اسماء للكواكب الخارجية المكتشفة حديثآ بدأت فى عام 2015 اثناء إنعقاد الجمعية العمومية الاتحاد الفلكي الدولي، وأن المسابقة إعادة للطرح مرة أخرى فى عام 2019، وأن هذا العام هو العام للثالث لطرح المسابقة مرة أخرى، وانها تعمد مناسبة هامة وسعيدة للغاية كمساهمة من كقطاع فلكي وهواة فلك مصرين فى إختيار الإسماء.