الكويت وإسبانيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في المجالات المالية والضريبية

بحث وفد من وزارة المالية الكويتية مع مسؤولين إسبان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل الخبرات في المجالات المالية والضريبية والتحول الرقمي.

جاء ذلك - وفقا لما ذكرته وزارة المالية الكويتية في بيان مساء أمس /الثلاثاء/ - خلال لقاء وكيل وزارة المالية الكويتية أسيل المنيفي مع سكرتير الدولة للشؤون المالية الإسباني خيسوس جاسكون وسكرتير الدولة للشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي ماريا لوبيز على هامش اجتماعات الدورة الأولى للجنة الكويتية - الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي التي انعقدت في مدريد.

وأوضح البيان أنه تم أيضا بحث سبل الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. مضيفا (البيان) أن الجانبين تطرقا إلى مشروع بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال الذي تم تقديمه للجانب الإسباني تمهيدا لعقد جولة مفاوضات للتوقيع عليه بين البلدين في المستقبل القريب.

يأتي ذلك بعد يوم من اختتام أعمال اجتماعات الدورة الأولى للجنة الكويتية الإسبانية المشتركة للتعاون الاقتصادي ضمن المساعي لتدعيم العلاقات الثنائية وتعزيزها بين الكويت وإسبانيا بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين.