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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«الصالون الثقافي» بشمال سيناء يبحث آلية تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ COp27 

بحث آلية تنفيذ توصيات
بحث آلية تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ

بحث "الصالون الثقافي"  بشمال سيناء  ، آلية  تنفيذ توصيات مؤتمر المناخ COp27 وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر  بمراكز شمال سيناء  ، استمراراً للجهود المجتمعية لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.

حيث نفذت أمانة الشئون الثقافية والفنون والرياضة بقيادة دكتور حنان المداح  "الصالون الثقافي" لمناقشة توصيات مؤتمر المناخ COp27 وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ المُنعقد في نوفمبر2022
،وذلك بقاعة رعاية الطلبة بمدينة العريش،  بحضور  دكتورة عبير حجاب  ، والمهندسة ليلى مرتجى أعضاء هيئة مكتب المحافظة ، ودكتور هايدي إبراهيم ودكتور مجدى أحمد وعدد من أهالي شمال سيناء.


وعلى هامش الصالون الثقافي  تم عرض مشغولات يدوية سيناوية مشغولة من خامات البيئة النظيفة و بعض الأعمال الفنية المعبرة عن التغيرات المناخية .
وقد تخلل الصالون الثقافي  فقرة غنائية وطنية وفقرة غنائية استعراضية عن التغيرات المُناخية .


التحول إلى الاقتصاد الأخضر:


في نهاية اليوم الاول "للصالون الثقافي" تم فتح المجال  لطرح الأسئلة والاستفسارات المتنوعة حول مؤتمر المناخ الذي عقد بشرم الشيخ وكيفية التحول إلى الاقتصاد الاخضر خاصة في ظل دعم القيادة السياسية والتنفيذية المستمر لمواجهة التغيرات المناخية

تأتي هذه الفعالية في إطار السياسة العامة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات.
 

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