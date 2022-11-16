قرار صارم من فيتوريا في منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا فرض حالة من السرية على تدريبات المنتخب في الكويت، استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية المقرر إقامتها 18 نوفمبر الجاري .

ويأتي قرار فيتوريا في ظل سعيه إلى فرض حالة من التركيز داخل المنتخب لتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة بلجيكا والتي يسعى فيتوريا إلى تقديم عرض قوي بها.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة المعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ و تضم ٢٤ لاعبا وهم :

محمد الشناوي

احمد الشناوي

محمد عواد

عمر جابر

أكرم توفيق

أحمد حجازي

علي جبر

أسامة جلال

محمود علاء

محمد حمدي

حسين السيد

طارق حامد

حمدي فتحي

محمد النني

إمام عاشور

محمود حمادة

محمد مجدي قفشة

طاهر محمد طاهر

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

محمود تريزيجيه

أحمد حسن كوكا

مروان حمدي

مصطفي محمد

وأقام منتخب مصر معسكره على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ نوفمبر و الفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر .