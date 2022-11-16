عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار صارم من فيتوريا في منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

فيتوريا
فيتوريا

قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا فرض حالة من السرية على تدريبات المنتخب في الكويت، استعدادا لمواجهة بلجيكا الودية المقرر إقامتها 18 نوفمبر الجاري .

ويأتي قرار فيتوريا في ظل سعيه إلى فرض حالة من التركيز داخل المنتخب لتحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة بلجيكا والتي يسعى فيتوريا إلى تقديم عرض قوي بها.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا قائمة المعسكر الثاني في الفترة من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر استعدادًا لودية بلجيكا المقرر لها يوم ١٨ و تضم ٢٤ لاعبا وهم :

محمد الشناوي 
احمد الشناوي 
محمد عواد 
عمر جابر 
أكرم توفيق 
أحمد حجازي 
علي جبر 
أسامة جلال 
محمود علاء 
محمد حمدي 
حسين السيد 
طارق حامد 
حمدي فتحي 
محمد النني 
إمام عاشور 
محمود حمادة 
محمد مجدي قفشة 
طاهر محمد طاهر 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح
محمود تريزيجيه  
أحمد حسن كوكا 
مروان حمدي
مصطفي محمد

وأقام منتخب مصر معسكره  على فترتين الأولى من ٧ إلى ١١ نوفمبر و الفترة الثانية من ١٣ إلى ١٨ نوفمبر .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

بعد ارتفاع 39 جنيهًا خلال أسبوع.. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

ترشيحاتنا

القوى العاملة: تنسيق دولي لتنفيذ خطة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

يدعم Wi-Fi 7.. كوالكوم تعلن عن معالج Snapdragon 8 Gen 2 لهواتف أندرويد

40 جنيها للكيلو ..أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022

بعد صواريخ بولندا.. مجلس الأمن الروسى: الغرب يسعى لحرب عالمية

الأرصاد: أجواء خريفية على أغلب الأنحاء.. وفرص سقوط أمطار خفيفة.. فيديو

قرار صارم من فيتوريا في منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدارس ونزلات برد ومخلوى.. كيف ترفع المناعة سريعًا لتجنب الإصابة

الأسنان الصفراء تشير إلى معاناتك من أحد هذه الأمراض العشرة.. إليك التفاصيل

قتل خطأ وتبديد.. كواليس إخلاء سبيل عامل النظافة بعد القبض عليه لتنفيذ أحكام

عنصري وكاره للنساء.. فتاة تهاجم والدها في جنازته بسبب ترامب |فيديو

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ