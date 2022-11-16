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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن «حياة كريمة».. وزارة الصحة تنظم قافلة طبية مجانية بالتل الكبير بمحافظة الإسماعيلية|صور

القافلة الطبية
القافلة الطبية

نظمت وزارة الصحة  قافلة طبية مجانية بقرية تل أبو حامد التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» وتم الكشف خلالها علي ما يقرب من 600 مواطن .

وضمّت القافلة كل التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية -التأمين الصحي الشامل- مجاناً .

كما ضمت القافلة معملًا للتحاليل وصيدلية تضم 85 صنفًا دوائيًا يتم تقديم الأدوية خلالها بالمجان، بالإضافة إلى عمل ندوات عن التثقيف الصحي والتوعية بأهمية لقاح كورونا والتسجيل الفوري لأخذ اللقاح، كما تشمل القافلة التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وتأتي تلك القافلة ضمن خطة القوافل الطبية المجانية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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