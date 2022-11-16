عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غرفة الإسماعيلية: استقرار في أسعار الخضر والفاكهة للأسبوع الثالث

الحاج جلال الطاهر
الحاج جلال الطاهر

أعلن جلال الطاهر سكرتير عام مجلس إدارة الغرفة التجارية، و رئيس شعبة الخضر والفاكهة، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة للعمل بها في أسواق التجزئة بالمحافظة تحت إشراف شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.

 

تتضمن أسعار الخضر كالأتي ، طماطم فرز أول من 5 :7، طماطم فرز ثاني من 3 : 5، طماطم صلصة من 2 :3 ، بطاطس قلية نمرة 1 من 9 : 12، بطاطس قلية نمرة 2من 6 :8، بطاطس طبخ من 4 :6، بصل احمر نمرة 1 من 4 : 6، بصل احمر نمرة 2 من 2 : 4، كوسة نمرة 1 من 8 :10، كوسة نمرة 2 من5 :7، خيار صوب من 7 :9، خيار بلدي من 5 : 7، خيار نمرة 2من 3 :5، باذنجان رومي نمرة 1 من 7 :9، باذنجان رومي نمرة 2 من5 :6، باذنجان عروس من 7 :9، فلفل حار وبارد 7 :9، ملوخية من 7 :9، سبانخ من 12 :15، فاصوليا من 12 :15، بامية من 22 :25، ليمون من 11 :13.


كما تضمنت اسعار اسعار الفاكهة ، جوافة نمرة 1من 7 :9، جوافة نمرة 2 من 5 :6، كنتلوب من 10 :12، بلح رطب اسود من 13 : 16، موز بلدي من 12 :15 ،برتقال بسرة من 6 :8، يوسفي كلامنتينا من 4 :6، مانجو كيت من 20 : 25، تفاح مستورد من 20 :30 حسب الجودة وبلد المنشأ .
 

وصرح الحاج على العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة ،  أن هناك استقرار في أسعار الخضر والفاكهة للأسبوع الثالث على التوالي وذلك نتيجة لاستقرار الأحوال الجوية ، ومن المتوقع انخفاض الأسعار مع أنتهاء فاصل العروة وبداية الموسم الشتوي.


يستمر العمل بقائمة الاسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في أسواق التجزئة بالاسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية حتى مسآء الجمعة 18 نوفمبر .

الاسماعيلية الغرفة التجارية أسعار الخضر الغرفة التجارية بالإسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

الأرصاد: أمطار متوسطة خلال ساعات بهذه المناطق وأجواء غائمة | طقس اليوم

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

موضوعات متعلقة

دعاء يوم عرفة .. أفضل الأدعية المستجابة

دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة .. أفضل 110 أدعية لفك الكرب وانشراح الصدر

أحلى طبق سلطة.. طريقة عمل بابا غنوج 

الزراعة: مصر وصلت إلى الاكتفاء الذاتي من جميع محاصيل الخضر والفاكهة.. فيديو

بسبب مسار المواجهة.. روسيا تعلن طرد 8 دبلوماسيين يونانيين

طريقة عمل كفتة البطاطس بدون بيض

عكاز المهدي على طاولة النقد الأدبي بثقافة العاشر من رمضان بالشرقية |فيديو وصور

الشرطة الكولومبية تصادر 1300 كيلو كوكايين على شكل حبات بطاطس

ترشيحاتنا

البترول: مصر وقعت اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي لتطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

وزير التجارة يبحث مع السفير الروسي تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمصر

خطر تصعيد كبير.. أول رد من فرنسا على حادثة صاروخ بولندا

بفستان سهرة …الملكة رانيا تثير الجدل بإطلالة أنيقة| شاهد

من محل الكشري لـ قسم أبو النمرس.. تطورات مثيرة بحياة عامل النظافة

دعوة لضبط النفس.. الصين تعلق على حادث الصواريخ في بولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا

سعر فستان مي عمر في افتتاح مهرجان القاهرة يثير الجدل| شاهد

بعد فستانها الجريء.. هبة السيسي تفاجئ متابعيها في فعاليات مهرجان القاهرة

مدارس ونزلات برد ومخلوى.. كيف ترفع المناعة سريعًا لتجنب الإصابة

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ