غرفة الإسماعيلية: استقرار في أسعار الخضر والفاكهة للأسبوع الثالث

أعلن جلال الطاهر سكرتير عام مجلس إدارة الغرفة التجارية، و رئيس شعبة الخضر والفاكهة، اليوم الأربعاء، عن قائمة الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة للعمل بها في أسواق التجزئة بالمحافظة تحت إشراف شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة.

تتضمن أسعار الخضر كالأتي ، طماطم فرز أول من 5 :7، طماطم فرز ثاني من 3 : 5، طماطم صلصة من 2 :3 ، بطاطس قلية نمرة 1 من 9 : 12، بطاطس قلية نمرة 2من 6 :8، بطاطس طبخ من 4 :6، بصل احمر نمرة 1 من 4 : 6، بصل احمر نمرة 2 من 2 : 4، كوسة نمرة 1 من 8 :10، كوسة نمرة 2 من5 :7، خيار صوب من 7 :9، خيار بلدي من 5 : 7، خيار نمرة 2من 3 :5، باذنجان رومي نمرة 1 من 7 :9، باذنجان رومي نمرة 2 من5 :6، باذنجان عروس من 7 :9، فلفل حار وبارد 7 :9، ملوخية من 7 :9، سبانخ من 12 :15، فاصوليا من 12 :15، بامية من 22 :25، ليمون من 11 :13.



كما تضمنت اسعار اسعار الفاكهة ، جوافة نمرة 1من 7 :9، جوافة نمرة 2 من 5 :6، كنتلوب من 10 :12، بلح رطب اسود من 13 : 16، موز بلدي من 12 :15 ،برتقال بسرة من 6 :8، يوسفي كلامنتينا من 4 :6، مانجو كيت من 20 : 25، تفاح مستورد من 20 :30 حسب الجودة وبلد المنشأ .



وصرح الحاج على العكرمي سكرتير شعبة الخضر والفاكهة ، أن هناك استقرار في أسعار الخضر والفاكهة للأسبوع الثالث على التوالي وذلك نتيجة لاستقرار الأحوال الجوية ، ومن المتوقع انخفاض الأسعار مع أنتهاء فاصل العروة وبداية الموسم الشتوي.



يستمر العمل بقائمة الاسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة في أسواق التجزئة بالاسماعيلية تحت إشراف شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية بالاسماعيلية حتى مسآء الجمعة 18 نوفمبر .