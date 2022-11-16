نيابة الوادي الجديد تصرح بدفن جثث ضحايا حادث الفرافرة

صرحت نيابة الوادي الجديد اليوم الأربعاء ، بدفن 14 جثة فى حادث ضحايا الفرافرة إثر تصادم ميكروباص اجره بسيارة نقل ثقيل ، بمنطقة الكيلو 130 بطريق " أبو منقار الفرافره – غرب الموهوب" الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة، وأسفر الحادث عن مصرع 14 أشخاص بواقع 9 جثث معلومة و5 جثث مجهولة.

وتم نقل جميع الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث، فيما تواصل أجهزة المرور والوحدات المحلية في رفع آثار الحادث.

وتبين أن ضحايا الحادث الـ9 هم محمد صلاح سالم 29 عاما، من البحيرة، عمار صلاح عبدالمحسن، من البحيرة، عبد الله سيد عبد الحسيب من قرية القلمون بمركز الداخلة، حامد حسين عبد الحميد 45 عاما من طنطا بالغربية، سعيد محمد جبريل محمود 31 عاما من القليوبية، مختار محمد قطب كفر الشيخ، محمود بهجت عبدالكريم، مختار فؤاد خليل من المنيا، ومحمد السيد سيد من شبرا الخيمة بالقليوبية، وجاري التعرف على هوية باقي الجثث الخمسة بمعرفة جهات التحقيق.

وحررت أجهزة أمن الوادي الجديد المحضر اللازم عن الحادث وتم نقل الجثامين إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة التي تم إخطارها وأمرت بانتداب فريق للوقوف على تفاصيل الحادث.