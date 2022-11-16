عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نيابة الوادي الجديد تصرح بدفن جثث ضحايا حادث الفرافرة

صرحت نيابة الوادي الجديد اليوم الأربعاء ، بدفن 14 جثة فى حادث ضحايا الفرافرة إثر تصادم ميكروباص اجره بسيارة نقل ثقيل ، بمنطقة الكيلو 130 بطريق " أبو منقار الفرافره  – غرب الموهوب" الواصل بين مركزي الداخلة والفرافرة، وأسفر الحادث عن مصرع 14 أشخاص بواقع 9 جثث معلومة و5 جثث مجهولة.

وتم نقل جميع الجثث لمشرحة مستشفى الداخلة العام، تحت تصرف النيابة العامة بعد تحرير محضر بالحادث، فيما تواصل أجهزة المرور والوحدات المحلية في رفع آثار الحادث.

النقل مسح الميكروباص.. الوادي الجديد تودع 14 ضحية على الأسفلت|التفاصيل الكاملة

وتبين أن ضحايا الحادث الـ9 هم محمد صلاح سالم 29 عاما، من البحيرة، عمار صلاح عبدالمحسن، من البحيرة، عبد الله سيد عبد الحسيب  من قرية القلمون بمركز الداخلة، حامد حسين عبد الحميد  45 عاما من طنطا  بالغربية، سعيد محمد جبريل محمود 31 عاما من القليوبية، مختار محمد قطب كفر الشيخ، محمود بهجت عبدالكريم، مختار فؤاد خليل من المنيا، ومحمد السيد سيد من شبرا الخيمة بالقليوبية، وجاري التعرف على هوية باقي الجثث الخمسة بمعرفة جهات التحقيق.

وحررت أجهزة أمن الوادي الجديد المحضر اللازم عن الحادث وتم نقل الجثامين إلى الثلاجة تحت تصرف النيابة العامة التي تم إخطارها وأمرت بانتداب فريق للوقوف على تفاصيل الحادث.

اخبارمحافظة الوادي الجديد تصادم حادث الوادى الجديد مستشفي الداخله تصرح ميكروباص سيارة نقل ثقيل مشرحة مستشفى الداخلة العام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة| تراجع قوى في أسعار الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

الدولار يواصل تراجعه| الأخضر يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

صفقة مدوية.. مهيب عبدالهادي: الأهلي نجح في ضم نجم الاتحاد السكندري

ألقى نفسه بالمصيدة.. كيف وقع عامل النظافة في قبضة الأمن بسذاجة

بتوقيع رضا حجازي.. ننشر خطاب التعليم للمدارس بشأن حماية الطلاب من الفيروس المخلوي

الأرصاد: أمطار متوسطة خلال ساعات بهذه المناطق وأجواء غائمة | طقس اليوم

تراجع كبير في أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء

أسامة نبيه يكشف القصة الكاملة بشأن خناقة إمام عاشور وشيكابالا في الزمالك

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد ينعى ضحايا حادث ميكروباص الفرافرة

ترشيحاتنا

البترول: مصر وقعت اتفاقيتين مع الاتحاد الأوروبي لتطوير الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة

وزير التجارة يبحث مع السفير الروسي تطورات إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمصر

خطر تصعيد كبير.. أول رد من فرنسا على حادثة صاروخ بولندا

بفستان سهرة …الملكة رانيا تثير الجدل بإطلالة أنيقة| شاهد

من محل الكشري لـ قسم أبو النمرس.. تطورات مثيرة بحياة عامل النظافة

دعوة لضبط النفس.. الصين تعلق على حادث الصواريخ في بولندا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. هؤلاء الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا

سعر فستان مي عمر في افتتاح مهرجان القاهرة يثير الجدل| شاهد

بعد فستانها الجريء.. هبة السيسي تفاجئ متابعيها في فعاليات مهرجان القاهرة

مدارس ونزلات برد ومخلوى.. كيف ترفع المناعة سريعًا لتجنب الإصابة

فيديو

حرمته من ممارسة حقوقه الشرعية.. رجل يطالب طليقته بنفقة متعة| فيديوجراف

تفاصيل القبض على عامل النظافة صاحب واقعة الكشري.. شاهد

هنشر صورك .. تفاصيل صادمة بحادث تهديد فتاة في القليوبية ..شاهد

كيفية شراء سيارة معفاة من الضرائب والرسوم | تفاصيل القرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ