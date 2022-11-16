إدراج 23 قرية جديدة بمطروح ضمن "حياة كريمة"

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تم الانتهاء من حصر ودراسة كافة احتياجات ومطالب كل قرية من القرى المدرجة بحياه كريمة.



وأكد على قيام لجنة من وزارة التنمية المحلية بعمل الحوار المجتمعى مع اهالى القرى والتجمعات المستهدفة و تحديد المشروعات بالقرى التى سيتم إدراجها بمبادرة حياة كريمة مع إدراج 23 قرية جديدة بمطروح.

وأشار إلى أن إجمالى القرى المدرجة بحياه كريمة 34 قرية من إجمالى 56 قرية ،مضيقا أنه تم الموافقة على ادراج 7 تجمعات، مشيرا أنه تم بمركز مرسى مطروح ادراج 5 قرى (أبو لهو الجنوبى – النصر – الزيات – القصر – أولاد مرعى ) .، وبمركز الضبعة 4 قرى (الحرابى – جلالة – الجفيرة – زاوية سمالوس ) .وبمركز الحمام 8 قرى (الرويسات – قرية 23 – قرية 25 – الشمامة – ساحل العميد – أولاد مسعود – العميد – قرية 28 ) .،وبمركز سيوة 2 قرية (أغورمى – الجارة "أم الصغير") ، وبمركز برانى 2 قرية (أبو مرزوق – أبو سطيل) .، وبمركز السلوم 1 قرية ( أبوزريبة ) ، وبمركزالنجيلة 1 قرية ( المثانى ) .