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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حتى نهاية الشهر.. تفاصيل التقديم بالبرنامج التدريبي الصيني للباحثين

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفادت وزارة التعاون الدولى بأن السفارة الصينية فى القاهرة أفادت باعتزام وزارة التجارة الصينية عقد البرنامجين التدريبين التالى بيانهما عن بعد ( أونلاين) بالتنسيق بين وزارة التعاون الدولى ووزارة التجارة الصينية.

Seminar of Higher Education Management for Developing Countries        

وأوضحت أن التقديم خلال الفترة من 9-29/11/2022 " Seminar on Oil Painting Appreciation for Countries Along the Silk Road " وحتى خلال الفترة من 23/11-7/12/2022.

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القومي للبحوث: الأطعمة ذات الأصل الحيواني أحد أهم أسباب التسمم الغذائي

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خلال زيارة لمعهد مصر بالمنصورة.. عاشور يؤكد أهمية انتظام العملية التعليمية

واشارت إلى أنه تقترح ترشيح عدد 3 أو 5 مرشحين بحد أقصـى للمشاركة فى كل برنامج تدريبى  علمًا بأن الجانب الصينى قد أفاد بأنه لن يتم إتمام عملية تسجيل المرشحين إلا من خلال استيفاء استمارة فى صورة ExcelSheet وارسالها فى صورة softcopy  على البريد الالكترونى [email protected] بالاضافة الى البريد العادى ، وذلك فى موعد غايته عشر أيام قبل اتعقاد كل برنامج تدريبى وذلك حتى يتسنى التنسيق مع الجانب الصينى فى هذا الخصوص.

بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم  والقائمة التفصيلية للبرنامج التدريبى  والاستمارة التى سوف يتم ارسالها يُرجى الرجوع للموقع الالكترونى التالى :

 

وذلك علمًا بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

التعاون الدولي التعليم العالي وزارة التعليم وزارة التعليم العالى البحث العلمي ادارة البعثات

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