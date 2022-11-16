الوزراء: الصندوق السيادي أداة مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك يتناول فيه دور صندوق مصر السيادي في تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة المتجددة في المنطقة؛ وذلك من خلال جذب كبرى الشركات العالمية والإقليمية العاملة في المجال لإقامة مشروعات في مصر.

وأوضح أنه في إطار ذلك وقع صندوق مصر السيادي اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار مع 9 مطورين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ويأتي توقيع الاتفاقيات ليؤكد دور صندوق مصر السيادي في جذب الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية مثل: الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.

و يُعد صندوق مصر السيادي بمثابة حلقة الوصل بين المستثمرين المحليين والدوليين والدولة من خلال إزالة العوائق وتهيئة مناخ الاستثمار، وقد ارتفع رأس المال المرخص للصندوق من 200 مليار جنيه ليصل إلى 400 مليار جنيه مع التخطيط للوصول إلى تريليون جنيه خلال السنوات المقبلة؛ مما يمكّنه من توسيع الشراكات المختلفة.



