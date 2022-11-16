نائب محافظ بني سويف يناقش تنفيذ مشروعات مقترحة ضمن محور "التدريب والتوظيف"

واصل السيد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاته بمسئولي التدريب والتوظيف من أعضاء المكتب التنفيذي للجنة توحيد جهود العمل الأهلي وبعض المعنيين والشركاء في هذا الملف الهام، والتي شكلها المحافظ ،لتفعيل وثيقة توحيد جهود وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني، وتم توقيعها بمشاركة 40 جمعية ومؤسسة مجتمعية ،بهدف تعظيم العائد من تلك الجهود المجتمعية على المجتمع والمواطن التسويفي.

ناقش نائب محافظ بني سويف،الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال التدريب من أجل التوظيف، على مدار الاجتماعات واللقاءات السابقة، ،حيث تم استعراض مشروعات سلاسل القيمة المقترحة، والتي تشمل مشروعات الريادة التكاملية بقرى مركز الواسطى لتنمية الثروة الداجنة، ومحطة تجميع وفرز للتصدير ومصنع مربى وعصائر بمركز ناصر، ومشروع زيادة الإنتاجية الزراعية لمحاصيل الموالح وخاصة البرتقال بقرية إشمنت من خلال إحلال وتجديد مزارع الموالح القديمة وزراعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية، ومشروع زراعة الموز، والذي يحتل المركز الرابع من حيث الأهمية الاقتصادية في تجارة الفاكهة بعد الموالح والعنب والمانجو، حيث تم اختيار نموذجين للمشروعات بالواسطى وناصر.

كما تم عرض الإجراءات والخطوات التي تم تنفيذها في مجال التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تنفيذ 15 ندوة خلال نوفمبر الجاري، بقرى مراكز: بني سويف وناصر وببا، والتي شارك فيها منظمات المجتمع المدني ومجالس قومية متخصصة وتنفيذين شملت الجهات المشاركة من المجلس القومي للمرأة والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وغيرها، مؤكدا على أهمية استمرار تلك الجهود والندوات، لما لها من مردود إيجابي تدعم ثقافة العمل الحر وأهمية الإبداع والابتكار وريادة الأعمال ،التمكين الاقتصادي.

حضر الاجتماع كل من أمل حسن وكيل وزارة التضامن ، المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة ، على يوسف رئيس مركز ناصر ، حمادة راضي رئيس مركز الواسطى، د. علاء سعيد رئيس وحدة التنمية الاقتصادية، الأستاذة نهى محمد "علاقات عامة وتعاون دولي" ، د. هاجرعبد الرحمن كلية تجارة بني سويف ،المهندس بدر شاكر مدير تنمية القرية،د.محمد جلال مدير الطب البيطري،وممثلي الجهات المختصة من :التربية والتعليم والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة،ومجلس الشباب المصري، والتنمية الاقتصادية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبعض الجمعيات والمؤسسات الأهلية