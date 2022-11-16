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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مداخل منهجية فى فهم النصوص القرآنية ندوة بتربية عين شمس

صدى البلد

اقامت جامعة عين شمس ندوة بكلية التربية تحت عنوان مداخل منهجية فى فهم النصوص القرآنية في إطار التبادل العلمي والتقريب بين أقسام اللغة العربية المتناظرة بجامعة عين شمس . 


جاءت الندوة رعاية  الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 
و الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب و الدكتور حازم راشد عميد الكلية و الدكتور صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و الدكتور علاء الدين عبد الحليم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

يأتي ذلك في إطار حرص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية على تحقيق وعي ثقافي مجتمعي ديني لأبناء الكلية حيث نظم الندوة قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة عين شمس . 

 تضمنت الندوة  عرضًا لأهم المداخل المنهجية في فهم النص القرآني الحكيم بما يحقق الفهم السليم لمقصود الشريعة الغراء ومرادها الحكيم، وقد قدم اللقاء وأداره محمد الطاهر أحمد محمود مسؤول النشاط الثقافي بقسم اللغة العربية وأستاذ العلوم اللغوية المساعد بالقسم.

جامعة عين شمس رئيس جامعة عين شمس تربية عين شمس نائب رئيس جامعة عين شمس

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