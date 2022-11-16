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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تجارة القاهرة: تخصيص يوم السبت لبرامج تأهيل الطلاب إلى سوق العمل

تجارة القاهرة
تجارة القاهرة

 كشف الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن كيف يمكن تقليل ظاهرة البطالة و تأهليهم إلى سوق العمل بشكل صحيح .

وقال الدكتور جمال شحاته خلال تصريح لصدى البلد ، نحن لدينا دورات تدريبية طول العام من البنوك ، كما نخصص يوم السبت لبرامج تأهيل الطلاب إلى سوق العمل ، وذلك عن طريق القيادات البنكيه الكبيرة .

و تابع “ شحاته ” ، أننا نعمل قريبا على شراكه مع إحدى الجهات التدريبيه  لتأهيل طلاب الكلية إلى سوق العمل  بشكل منظم ، بجانب الحياه الدراسية .

 

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وكان قد كشف الدكتور عميد كلية التجارة  ، عن البرامج الخاصة بالكلية المتاحة أمام الطلاب.

وقال الدكتور جمال شحاته خلال تصريح لصدى البلد ، يوجد عدد من البرامج الخاصة بجانب الشعبة العربية والإنجليزية منها برنامج جورجيا والذى يعتبر أنجح برنامج دولى فى مصر، وأنا من قام بتأسيس هذا البرنامج عندما كنت أستاذا بالكلية وتم العمل به منذ عام ٢٠٠٧ ، طرحنا البرنامج للافتتاح عام ٢٠٠٨ ، حيث قام بتخريج ١٠ دفعات حتى وقتنا هذا.

وأضاف عميد الكلية ، أن برنامج جورجيا الآن أصبح من البرامج المهمة والتي ننافس بها الجامعات الأمريكية الموجودة فى مصر بل أفضل منهم ، حيث اننا جامعة حكومية ولكن نقدم برامج خاصة أفضل من البرامج التى تقدمها الجامعات الخاصة.

 

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